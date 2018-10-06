Тулуза, Франция, 6 октября, 2018, 11:58 — ИА Регнум. С ничейным результатом закончился матч между командами футбольных клубов «Тулуза» и «Ницца» в рамках девятого тура чемпионата Франции по футболу, сообщает 6 октября Матч ТВ.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Ожесточенная игра

Встреча проходила в Тулузе. На 29-й минуте матча гости открыли счет после гола Бассема Срарфи, однако хозяевам удалось выровнять счет во встрече на 54-й минуте. Итоговый результат 1:1.

По итогам игры «Тулуза» с 13 очками находится на 7-м месте в турнирной таблице французского чемпионата. «Ницца» 11 очками занимает десятую строку.

В следующем туре «Ницца» примет дома команду клуба «Марсель», а «Тулуза» поедет на встречу с «Нантом».