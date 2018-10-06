Манама, 6 октября, 2018, 12:12 — ИА Регнум. 5 октября Королевство Саудовская Аравия (КСА), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт и Арабский валютный фонд направили материальную помощь Бахрейну в размере десяти миллиардов долларов, чтобы стабилизировать экономику страны. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», денежные средства будут направлены на выполнение особой программы по достижению финансового баланса.

TUBS Бахрейн на карте Ближнего Востока

Источник также добавляет, что некоторая часть денег пойдет на то, чтобы сравнять государственные доходы и расходы Бахрейну к 2022 году.

Кроме того, Бахрейну предоставят льготные кредиты, целью которых является создание благоприятной среды для предпринимательства и стимулирование экономического роста.