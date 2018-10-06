Нуакшот, 6 октября, 2018, 13:26 — ИА Регнум. 5 октября в Мавритании лидер правящей партии «Союз республик» Сиди Мухаммед Махам в своем интервью «Аль-Арабия», арабоязычному новостному телеканалу, базирующемуся в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил о том, что обвинения Катара в антиисламских действиях его страны не имеют никакого основания. Как сообщает «Аль-Арабия» катарская правящая династия также назвала действующего президента Мохаммеда ульд Абдель Азиза диктатором.

Сандро Боттичелли. Клевета (фрагмент). 1495

«Исламская республика Мавритания славится своим вкладом в распространение исламских ценностей и поддержкой всей исламской цивилизации. Слышать обвинения в антиисламских действиях от страны, которая никаким образом не поддерживает имидж мусульман, смешно. И вообще, Катар не то государство, которое имеет право говорить о демократии», — добавил Махам.