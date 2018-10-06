Маскат, 6 октября, 2018, 12:16 — ИА Регнум. 5 октября метеорологические службы сообщили о надвигающемся на Оман циклон, который, по их словам, может привести к оползням в стране. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, циклон придет со стороны южной Индии, а именно из штатов Керала и Тамилнад, где уже прошли проливные дожди.

NASA Циклон

Метеорологическая служба Индии предупреждает о том, что в Омане в течение нескольких дней пройдут чрезвычайно сильные ливни, кульминация которых настанет в воскресенье.

Источник также добавляет, что шторм не нанесет сильного урона Индии, однако, по мере продвижения циклона на север к Оману, может привести к наводнению и оползням в стране.