Москва, 6 октября, 2018, 11:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки российские военные зафиксировали пять случаев нарушения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны России, распространённом сегодня, 6 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В бюллетене сказано, что российская часть совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала пять случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии.

Три случая зафиксированы в сирийской провинции Латакия, два — в Алеппо.

При этом турецкая часть комиссии зафиксировала три случая стрельбы в провинции Хама.