Москва, 6 октября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. 7 октября на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоится Гала-концерт Kremlin Gala «Звезды балета XXI века». На знаменитой сцене выступят выдающиеся танцовщики, признанные солисты ведущих театров России, США, Германии, Италии, Великобритании. Среди них Сильвия Аццони (Гамбургский балет), Роберто Болле (Театр Ла Скала), Иван Васильев (Михайловский театр), Анастасия Винокур (Большой театр России), Осиель Гюнео (Баварская государственная опера), Михаил Канискин (Государственный балет Берлина), Элиза Карийо Кабрера (Государственный балет Берлина), Майя Махатели (Национальный балет Нидерландов), Дэниэл Ульбрихт (Нью-Йорк Сити балет) и многие другие.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Балерины

Московским зрителям будут представлены шедевры классического балета, знаковые работы выдающихся хореографов современности.