Лос-Анджелес, США, 6 октября, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» переиграл в овертайме команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 6 октября Матч ТВ.

(сс) Elliot Символ «Сан-Хосе Шаркс»

Мачт проходил на домашней арене «Лос-Анджелеса». В первом периоде хоккеисты «Сан-Хосе» повели со счетом 2:0 после шайб Тимо Майера и Эвандера Кейна на 10-й и 14-й минуте соответственно. Однако хозяева не заставили себя долго ждать с ответом и после гола Анже Копитара на 18-й и Тайлера Тоффоли на 21-й минутах, выровняли счет.

Все решил овертайм, в котором удача оказалась благосклоннее к гостям: на 3-й минуте добавочного времени Кевин Лебланк отправил третью шайбу в ворота «Лос-Анджелеса». Итоговый счет 3:2 в пользу «Сан-Хосе».

Отметим, что этот матч стал первым за 5 лет для российского нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, который повел в нем на льду чуть больше 20 минут.