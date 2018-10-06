Барселона, Испания, 6 октября, 2018, 10:10 — ИА Регнум. В Барселоне в возрасте 85 лет умерла всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает AFP со ссылкой на госпиталь, где скончалась оперная певица.

Piano Piano! Биографическая статья о Монсеррат Кабалье

Известно, что в конце сентября Кабалье проходила лечение в одной из барселонских клиник из-за проблем с мочевым пузырем.

Монсеррат Кабалье прославилась благодаря виртуозному пению бельканто и исполнению многочисленных ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.

Всемирная известность пришла к Кабалье в 1965 году. Тогда она заменила известную на тот момент американскую оперную певицу Мэрилин Хорн, которая заболела, в партии Лукреции Борджи в одноименной опере Гаэтано Доницетти.