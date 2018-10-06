Москва, 6 октября, 2018, 09:59 — ИА Регнум. 6 октября в саду «Эрмитаж» в Москве весь день будет идти фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба». Это уже седьмой праздник урожая и замечательного города Тбилиси, проводимый в столице России. По традиции с утра и до позднего вечера на аллеях парка будет звучать мелодичная грузинская музыка: выступят популярные певцы и танцевальные ансамбли. Шумной ожидается и художественная ярмарка: на ней будут продаваться знаменитые гончарные изделия, яркие полотна грузинских живописцев, кольца и броши ручной работы, предметы интерьера. Онлайн-школа Geolanguage может научить всех желающих наконец-то правильно произносить широко употребляемые слова и выражения. Но, конечно, самым притягательным местом фестиваля станет ресторанный дворик, где посетители в удовольствием могут попробовать харчо, чакапули, пхали, хачапури, гебжалия от лучших поваров национальной кухни. Понятно, что осенний грузинский праздник не мыслим без вина: здесь можно будет провести дегустацию знаменитых вин, и даже поучаствовать в их изготовлении на специально сделанной для фестиваля давильне.