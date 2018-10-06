Красногорск, 6 октября, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Председатель правительства России Дмитрий Медведев посетил предприятие, на котором запущено производство отечественных фотоаппаратов «Зенит М», и испытал новую фототехнику в действии, сообщила пресс-служба холдинга «Швабе».

Government.ru Дмитрий Медведев

На предприятии Медведеву был продемонстрированы образцы компонентов материалов, из которых изготавливается объектив Zenitar 35 mm f/1.0. Отмечается, что он полностью разработан и собран на Красногорском заводе им. С. А. Зверева (КМЗ, структура холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех).

Из сообщения следует, что в первую очередь техника Zenit M будет поставляться в европейские страны. Ее продажи в России начнутся с января 2019 года.

Вместе с объективом Zenitar 1/35 Медведеву была представлена линейка других фотообъективов, а также бинокли и прицельная техника. Премьер-министр РФ также ознакомился с экосистемным проектом «Умный город», реализуемым Холдингом «Швабе» в регионах России, и посетил музей истории Красногорского завода им. С. А. Зверева.

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