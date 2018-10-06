В Санкт-Петербурге в Эрмитаже открывается выставка «Изучая Микеланджело»
Санкт-Петербург, 6 октября, 2018, 09:25 — ИА Регнум. 6 октября в Государственном Эрмитаже открывается уникальная выставка-исследование. Она посвящена знаменитой работе Микеланджело Буонарроти «Распятие церкви Санто-Спирито» и ее влиянию на художников
Музей предлагает проследить фазы осмысления художником великого образа под влияние и перемен в самой Католической церкви, и в результате бесед со интеллектуалами того времени.
Распятие церкви Санто-Спирито (Crocifisso di Santo Spirito) — деревянное распятие, созданное Микеланджело в 1492 году специально для алтаря церкви Санто-Спирито во Флоренции.