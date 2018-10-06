Париж, 6 октября, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Названия, связанные с первым пилотируемым облетом Луны, получили два лунных кратера, 5 октября сообщает пресс-служба Международного астрономического союза.

(сс) Ponciano Луна

Международный астрономический союз присвоил названия двум лунным кратерам в честь 50-летия первого пилотируемого облета Луны.

Первый космический корабль с людьми на борту «Апполон-8» совершил облет Луны в декабре 1968 года. Астронавты Фрэнк Борман, Джейм Ловелл и Билл Андерс находились на лунной орбите в течение 20 часов.

Именно Андерс сделал снимок поверхности Луны, на котором видны оба кратера. Одному из кратеров присвоили название «Anders' Earthrise» («Восход Земли Андерса»), второму — «8 Homeward» («8-й возвращается домой»).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия представит собственную программу строительства окололунной станции. Ранее обсуждалось участие России в международном проекте окололунной станции совместно с США, однако Россия решила отказаться от этого проекта из-за того, что американский проект предполагает участие других стран только на второстепенных ролях.