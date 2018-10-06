Киев, 6 октября, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Ввиду проведения запланированных военных учений и артиллерийских стрельб Украина закроет часть Азовского моря в районе Бердянска и поселка Ялта, который расположен на оккупированной украинскими силовиками территории Донецкой Народной Республики. Об этом 6 октября сообщил журналист Андрей Климкин в своем Facebook.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флот Украины

Также журналист опубликовал координаты закрытого на период учений и стрельб района и указал точные промежутки времени, во время которых будут проходить стрельбы. Учения Украины будут проходить с 9 по 12 октября.

Отметим, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал о планах проведения широкомасштабных учений в акватории Азовского моря, а ранее до того в Киеве заявили о планах создания военно-морской базы на Азовском море для усиления украинского военного присутствия в регионе.