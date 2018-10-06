Красногорск, 6 октября, 2018, 08:44 — ИА Регнум. На проходящей в Подмосковье международной выставке-ярмарке «Территория охоты, рыбалки, туризма» один из стендов посвящен внутреннему и въездному туризму в России, преимущественно на территории Якутии, об этом сообщила пресс-служба угледобывающей компании Колмар.

(сс) Maarten Takens Быть готовым к морозу

«Мы активно развиваем туризм и приглашаем в Якутию российских и иностранных гостей, чтобы поделиться с ними природными красотами и многообразием культурных и духовных традиций народов нашей страны», — сообщила управляющий директор компании «Колмар-Тур» Владислава Ханина.

Отмечается, что развитие туроператорской деятельности дочерним обществом предприятия — новое направление работы. Угольщики приглашают туристов увидеть бриллиантовую неделю Якутии, побывать на «Полюсе холода», посетить национальный парк «Ленские столбы» или порыбачить на озере Индеркей.

Выставка «Территория охоты, рыбалки, туризма» проходит в «Крокус Экспо» с 4 по 7 октября. Организаторы отмечают, что основной задачей проекта является развитие отечественного рынка рыболовно-охотничьей и туристической отраслей, представление новинок российских и зарубежных производителей товаров и услуг для профессионалов и любителей охоты, рыбалки, туризма, привлечение широкой аудитории к здоровому и активному образу жизни.