Москва, 6 октября, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины пытается вербовать находящихся на Украине родственников российских сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

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По данным источника, сотрудники СБУ предпринимают попытки вербовки украинских граждан, которые являются родственниками российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

На них оказывается давление с целью получения различного рода служебной информации о российских силовиках.

Такие попытки начались сразу после того, как на Украине началась гражданская война, а Крым вернулся в состав России. Эти попытки усилились в последние два года.