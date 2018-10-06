Каракас, 6 октября, 2018, 07:43 — ИА Регнум. По оценке НПО «Центр мониторинга насилия» в Венесуэле в 2017 году насильственной смертью погибло 1134 ребенка, 5 октября сообщает El Nacional.

Дарья Антонова ИА REGNUM Трагедия

В «Центре мониторинга насилия» сообщили, что организация зафиксировала более 10 тысяч актов насилия в отношении несовершеннолетних. В 1134 случаях насилие стало причиной смерти детей.

В НПО отметили, что одной из причин роста детской смертности стала активизация преступных группировок, которые вербуют несовершеннолетних.

Напомним, Венесуэла переживает серьезный социально-экономический кризис. Эксперты Международного валютного фонда заявили, что инфляция в Венесуэле в 2018 году может достичь 1 000 000%.