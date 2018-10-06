Барнаул, 6 октября, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Консул Казахстана в Омске Конысбек Жусупбеков посетил Алтайский государственный университет (АлтГУ), где ознакомился с основными направлениями деятельности вуза и материалами XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Константин Чепрасов ИА Красная Весна Алтайский государственный университет

Принявший консула проректор по развитию международной деятельности АлтГУ Роман Райкин отметил, что в настоящее время университет расширяет сферы взаимодействия с вузами Казахстана, увеличивает количество совместных образовательных программ, принимает больше абитуриентов из Казахстана.

В ходе визита Жусупбеков осмотрел экспонаты музея Ассоциации азиатских университетов и с особым интересом те, что были подарены АлтГУ коллегами из высших учебных заведений Казахстана, а также ознакомился с интерактивной картой ассоциации.

Конысбек Жусупбеков официально вступил в должность консула Казахстана в городе Омске 28 августа. Этот округ объединяет Курганскую, Челябинскую, Тюменскую, Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Алтай, Алтайский край.

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