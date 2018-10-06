Челябинск, 6 октября, 2018, 04:14 — ИА Регнум. Брикеты с вакциной от бешенства будут размещены в лесах Южного Урала, сообщили в пресс-службе ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

(сс) USFWS Pacific Southwest Region Лисы

Директор учреждения Александр Лагунов пояснил, что эта вакцинация — плановая. Цель мероприятия, которое проводится совместно с охотниками и егерями, заключается в иммунизации диких плотоядных животных против бешенства.

«В заказниках раскладываются брикеты, внутри каждого брикетика размещается капсула с вакциной. При поедании приманки животное раскусывает капсулу, в результате чего вирус проникает в организм животного. Вакцина вызывает формирование иммунитета у диких животных (лисиц, енотовидных собак) к вирусу бешенства продолжительностью 12 месяцев», — сообщил Лагунов.

По словам директора учреждения, нужно, чтобы как можно больше животных «клюнуло» на приманку. Медикамент не опасен ни для диких животных (лисиц, енотовидных собак, песцов, медведей, лосей и кабанов), ни для домашних собак и свиней.

Отметим, что лисицы, как и енотовидные собаки являются переносчиками бешенства и могут покусать городских собак, заразив их. В Челябинской области с начала 2018 года насчитывается более 30 случаев заболевания бешенством у диких животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября жители Челябинска написали в соцсетях о дикой лисице, которая бродила по одному из районов городу. По словам экспертов, отсутствие боязни людей у дикого зверя может быть признаком заболевания бешенством.