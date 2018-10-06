Екатеринбург, 6 октября, 2018, 03:51 — ИА Регнум. Жительницу города Верхняя Пышма (Свердловская область), у которой была успешно прооперирована гигантская аневризма сосудов головного мозга, выписали 5 октября, сообщили в Областной клинической больнице №1.

(сс) skeeze Операция

Врачи провели редкую операцию, которая предотвратила гибель женщины: аневризма размером в три сантиметра угрожала ежеминутным разрывом. Операцию провели рентгенохирурги.

В сонную артерию пациентки был введен стент, перекрывший кровоток к аневризме. Катетер со стентом был введен через бедренную артерию. Пациентка провела под наркозом три часа, затем четыре дня ей понадобилось для реабилитации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в России впервые гематома головного мозга была удалена с применением навигационной системы. Операцию провели хирурги самарской больницы имени Николая Пирогова.