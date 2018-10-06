Вашингтон, 6 октября, 2018, 03:27 — ИА Регнум. «Агрессивная экономическая политика» Китая является одним из факторов проблем американского военно-промышленного комплекса, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Цитата из х/ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США Совещание в Пентагоне

Вывод представлен американской администрации первым заместителем главы Пентагона Патриком Шанаханом, изложившим суть подготовленного ведомством доклада. В исследовании проблем американского ВПК эксперты упомянули о 300 уязвимых местах, вредящих эффективности вооруженных сил.

Среди факторов, мешающих производить военную технику, упоминается «агрессивная промышленная политика» стран-конкурентов, в том числе Китая, который мешает американцам монополией на ряд таких ресурсов как редкоземельные металлы.

Упоминается также Индия, где, как и в Китае, рабочим мало платят, а американцы вынуждены были перенести часть производств в эти страны. Американцы при этом теряют доступ к передовым технологиям и рискуют отстать в сфере искусственного интеллекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авторы доклада исследовательского института Heritage Foundation, вышедшего 4 октября, объяснили, почему США не смогли бы одновременно вести войны с Россией и с Китаем.