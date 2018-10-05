Тбилиси, 6 октября, 2018, 00:17 — ИА Регнум. Спикеры парламентов Молдавии Андриан Канду, Грузии Ираклий Кобахидзе и Украины Андрей Парубий подписали 5 октября на встрече в Тбилиси устав Межпарламентской ассамблеи трех стран, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Слон и Моська». реж Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР Лай

По словам Канду, три страны «полны решимости укрепить общий потенциал обороны перед лицом вызовов». Молдавия, Украина и Грузия также призвали Европейский союз и Соединенные Штаты продолжать поддерживать три страны.

Молдавия по словам Канду, понимает, что «в перспективе будущих выборов гибридные угрозы будут нацелены на наиболее чувствительные области и попытаются подорвать демократическое развитие страны». «Необходимы дополнительные инструменты, скоординированные ответы, и нам необходимо оставаться солидарными, чтобы противостоять этим вызовам, — сказал спикер.