Чебоксары, 5 октября, 2018, 23:42 — ИА Регнум. На рынке пассажирских перевозок наблюдается тенденция увеличения доли коммерческих перевозчиков. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья Владимир Репринцев на заседании в Чебоксарах 5 октября. И если в городах Чебоксары, Казань, Ижевск, Самара, Киров, Волгоград, Уфа, Саранск большую часть пассажирских перевозок по-прежнему выполняют муниципальные предприятия, то в Перми, Саратове, Оренбурге, Пензе, Астрахани лидирует коммерческий транспорт, отметил он.

Общественный транспорт

Как сообщил заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Чебоксар Владимир Филиппов, в настоящее время на территории чувашской столицы действует 57 маршрутов регулярных пассажирских перевозок — 17 троллейбусных и 40 автобусных. Ежедневно на городские маршруты выходит более 700 единиц различного общественного транспорта. В связи с динамичным развитием новых микрорайонов, открытием социальных объектов и транспортной перегруженностью некоторых улиц маршрутная сеть города нуждается в совершенствовании.

С декабря 2018 года транспортная система Чебоксар будет оптимизирована, в приоритете будут троллейбусы, автобусы средней и большой вместимости. Для осуществления планов муниципалитета закупается более 200 новых автобусов и 5 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Результатом реализации мероприятий станет сокращение дублирования городских маршрутов, приведение плотности маршрутной сети к нормативным требованиям, снижение аварийности на дорогах, увеличение использования подвижного состава преимущественно среднего и большого класса, обновление парка подвижного состава, повышение объема перевозок по троллейбусным маршрутам.

Участники совещания посетили также муниципальное предприятие — Чебоксарское троллейбусное управление, на долю которого и сегодня приходится более половины всех пассажирских перевозок в городе, хотя ещё 10−15 лет назад пассажирооборот составлял 77%. Это одно из немногих в стране предприятий, которое в 90-ые годы удалось не только сохранить, но и сделать его работу прибыльной — в то время, пока «троллейбусники» в других регионах переживали системный кризис. Водители Чебоксарского троллейбусного управления трижды становились лучшими на всероссийских профессиональных конкурсах — в 2002-м, 2008-м и в 2010 годах. Численный состав работников предприятия в настоящее время составляет 1650 человек, ежедневно перевозится около 190 тыс. пассажиров и 5,5 млн — в месяц.

К своему 55-летию предприятие приходит с многомиллионными долгами: задолженность перед энергетиками составляет 120 млн рублей — год назад этот показатель составлял более 160 млн рублей. Достичь снижения долга удалось благодаря изменению графика движения подвижного состава, оптимизации схемы маршрутов, заключению соглашения о реструктуризации задолженности и бюджетным субсидиям. Обращает на себя внимание тот факт, что при сокращении потребления электроэнергии по предприятию ее доля в себестоимости услуг продолжает расти за счет постоянного увеличения стоимости. Поэтому мэрия Чебоксар поддерживает законодательную инициативу об установлении для городского электрического транспорта тарифов, приравненных к стоимости электроэнергии для населения. Такое решение поможет троллейбусным предприятиям снизить финансовую нагрузку.

Напомним, в Чебоксарах 4−7 октября проходит Конгресс местных властей Евразии и Ассоциация городов Поволжья, в работе примут участие более 100 мэров и представителей городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Чебоксары являются членом Ассоциации городов Поволжья с 1998 года. На сегодняшний день ее состав включает 26 городов, где проживают более 14 млн человек.