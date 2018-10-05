Киев, 5 октября, 2018, 23:36 — ИА Регнум. Командующий ротой охраны одной из воинских частей на Украине задержан при попытке хищения двигателей для вертолёта. Об этом сообщает 5 октября пресс-служба военной прокуратуры Украины.

ВСУ

По информации ведомства, лейтенант ВСУ пытался вывезти со склада воинской части два авиационных двигателя ТВЗ-117А для вертолёта Ми-8 общей стоимостью около 400 тысяч гривен с целью их продажи за границу.

«Офицер организовал проезд на территорию воинской части заранее подготовленного грузового автомобиля, после чего погрузил военное имущество, однако во время его вывоза правонарушитель был задержан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все указанные действия проходили под контролем полиции и управления военной контрразведки СБУ, которые были заранее осведомлены о подготовке преступления. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.