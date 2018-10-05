Лондон, 5 октября, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжили рост после однодневного «отдыха», 5 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть.

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на 9 центов, до $84,67 за баррель. Нефть WTI выросла на 35 центов, до $74,68 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября нефть Brent достигла наивысшего значения с 2014 года — $86,74 за баррель. Однако 4 октября баррель «международного эталона» скатился к $84,58.

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