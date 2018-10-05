Киев, 5 октября, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Лидер украинской президентской гонки Юлия Тимошенко и её партия зависимы от президента России Владимира Путина, заявили в пресс-службе партии «Солидарность», которая входит в «Блок Петра Порошенко», сообщил 5 октября официальный сайт политсилы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не подумайте плохого! Тимошенко Юлия!

«Официальная смена собственника телеканала NewsOne на народного депутата Т. Козака — лицо из близкого окружения Виктора Медведчука — является окончательным и неоспоримым доказательство того, что настоящим идеологическим бенефициаром телеканала является Россия… Заявление ВО «Батькивщина», лидер которой является постоянным участником эфиров на пророссийских телеканалах, свидетельствуют о длительной и последовательной связи Ю.Тимошенко с телеканалом NewsOne и доказывают зависимость этой политической силы от господ Портнова, Медведчука (наиболее «пророссийских» политиков Украины — ИА REGNUM ) и Путина», — сказано в заявлении.

Отметим, что «Солидарность» опубликовала официальный ответ на заявление пресс-службы партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», в котором утверждалось, что оппозиционный телеканал NewsOne купил президент Украины Петр Порошенко.

Читайте также: У Тимошенко заявили, что хозяином телеканала NewsOne стал Порошенко