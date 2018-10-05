Грозный, 5 октября, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Победителем в девятом Фестивале культуры и спорта народов Кавказа стала команда из Чечни. Она заняла первое место в общекомандном зачете. Второе место заняла Ингушетия, третье — досталось команде из Дагестана.

Minkultrd.ru Фестиваль культуры и спорта народов Кавказ. Открытие

Напомним, участниками фестиваля в 2018 году стали более 700 человек из семи субъектов СКФО. Они состязались в 12 видах спорта, в том числе борьбе на поясах, лазании по канату, передвижении на ходулях, переносе тяжести на дистанцию, поднятии тяжести, прыжковом двоеборье, силовом троеборье, стрельбе из лука и других национальных и традиционных видах спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа проходит уже в девятый раз с 2010 года. Ежегодно его принимает один из субъектов округа, как правило, тот, который становится победителем. В нынешнем году его приурочили к 200-летнему юбилею города Грозный.

Читайте также: В Чечне прошел IX Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа

В 2017 году фестиваль проводился в Северной Осетии. В 2016 году столицей фестиваля была Ингушетия. В Чечне игры проводились в 2014 году.