Бои в Нагорном Карабахе, начавшиеся 27 сентября 2020 года, продолжались вплоть до 9 ноября. Именно в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин приняли совместное решение о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Перемирие наступило 10 ноября 2020 года 00 часов 00 минут по московскому времени.

Оппозиция не сдаётся. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Нагорный Карабах
14:16 09.10.2020

Президент России Владимир Путин сегодня, 9 октября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также: Путин проведёт совещание с постоянными членами Совбеза

14:18 09.10.2020

Участие представителей Азербайджана и Армении в консультациях на территории Москвы вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета.

Читайте также: Решение Баку и Еревана о консультациях в Москве оценили в сети

14:19 09.10.2020

Армения и Азербайджан могут заключить перемирие в нагорно-карабахском конфликте вечером 9 октября или днём позже. Об этом заявили в администрации президента Франции Эммануэля Макрона агентству France-Presse.

Читайте также: Париж ожидает скорого перемирия в Нагорном Карабахе

14:20 09.10.2020

У российского руководства пока нет комментариев относительно публикации агентства France Press о готовности Армении и Азербайджана к заключению перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 октября журналистам.

Читайте также: В Кремле не комментируют сообщения о скором перемирии в Карабахе

14:21 09.10.2020

Нагорный Карабах [Иван Шилов © ИА REGNUM]

14:22 09.10.2020

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

14:27 09.10.2020

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности. 09.10.2020. kremlin.ru

14:31 09.10.2020

В настоящее время Нагорный Карабах находится на грани гуманитарной катастрофы из-за обострившегося конфликта в регионе. Об этом 9 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания Евразийской межправительственной комиссии.

Читайте подробнее: Пашинян: Нагорному Карабаху грозит гуманитарная катастрофа

14:41 09.10.2020

Свою благодарность президенту России Владимиру Путину и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову за организацию ими консультаций по ситуации в Нагорном Карабахе в Москве с участием глав МИД Армении и Азербайджана высказал армянский президент Армен Саркисян. Он заявил об этом 9 октября в интервью Bloomberg.

Об этом: Президент Армении поблагодарил Путина за организацию встречи по Карабаху

14:46 09.10.2020

На данный момент встреча президента России Владимира Путина с главами МИД Армении и Азербайджана по итогам их консультаций по Нагорному Карабаху в Москве не планируется. Об этом 9 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также: Встреча Путина с главами МИД Армении и Азербайджана не планируется — Песков

14:47 09.10.2020

В 1992 году Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе создала в Минске группу для урегулирования Карабахского конфликта. Так называемую Минскую группу ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США. С тех пор она так и не смогла найти решения, которое устроило бы все стороны. Но война — это точно не решение, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

Читайте также: Нагорный Карабах: война — это точно не решение

14:48 09.10.2020

Взятие Нагорного Карабаха силами армии Азербайджана при поддержке Турции — один из вариантов решения карабахского конфликта. Рассмотреть этот вариант имеет смысл уже потому, что его вероятность постепенно нарастает, по мере истощения запасов техники и боеприпасов у Армении и Арцаха. Азербайджан использует тактику использования преимуществ в области артиллерии и дронов — медленно сжимая кольцо окружения, расстреливая армян с дистанции и выдавливая армянские войска из населённых пунктов.

Об этом в материале автора ИА REGNUMАлександра ХалдеяЧто будет, если Карабах падёт?

14:50 09.10.2020

Азербайджан давно потерял моральное право называть жителей Нагорного Карабаха своими гражданами, заявило 9 октября министерство иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Читайте также: МИД НКР: Баку потерял право называть жителей республики своими гражданами

14:50 09.10.2020

Война в Нагорном Карабахе [Цитата из видео на YouTube]

15:28 09.10.2020

Ситуацию в Нагорном Карабахе и обеспечение интересов России на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии обсудил президент РФ Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности. Это следует из заявления главы государства 9 октября.

Об этом: Путин обсудил с Советом безопасности РФ обострение в Карабахе

15:33 09.10.2020

В ООН заявили о гибели по меньшей мере 53 мирных жителей в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

15:52 09.10.2020

В Нагорном Карабахе с начала эскалации конфликта погибли по меньшей мере 53 мирных жителя, об этом 9 октября сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Читайте подробнее: В ООН назвали число погибших мирных жителей в Карабахе

15:54 09.10.2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл сегодня, 9 октября, телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Как сообщили в пресс-службе главы государства, главной темой обсуждения стала нынешняя ситуацию в Нагорном Карабахе.

Читайте также: Главы Франции и Азербайджана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

16:14 09.10.2020

Азербайджанский Государственный телевизионный канал в бегущей строке заявил, что в ближайшие минуты президент страны Ильхам Алиев выступит с обращением к народу.

16:20 09.10.2020

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала все стороны вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать нормы гуманитарного права и не наносить ударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

Об этом она заявила 9 октября в Женеве.

Читайте также: ООН напоминает о гуманитарном праве сторонам войны в Карабахе

16:24 09.10.2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телеобращения к нации заявил о взятии ряда населённых пунктов в Нагорном Карабахе.

16:29 09.10.2020

Уничтожена баллистическая ракета, выпущенная с территории Армении по городу Мингячевир, сообщает 9 октября минобороны Азербайджана.

По утверждению Баку, ракета была обнаружена силами ПВО страны и уничтожена на высоте около 20 км.

Читайте также: В Баку заявили что сбили ракету, выпущенную из Армении по городу Мингячевир

16:33 09.10.2020

В Москве началась встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана.

16:42 09.10.2020

Российский журналист Юрия Котенок, раненый во время обстрела собора Святого Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуше (Нагорный Карабах), доставлен в госпиталь в Ереване.

Об этом: Раненый в Кабарахе журналист Котенок доставлен в Ереван

16:55 09.10.2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиевв ближайшее время выступит с обращением к народу, сообщает 9 октября государственный телевизионный канал АЗТВ.

«Президент Азербайджана выступит с обращением к народу в ближайшие минуты», — указано в бегущей строке телеканала.

Читайте также: Президент Азербайджана Алиев анонсировал обращение к народу страны

17:07 09.10.2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиевзаявил, что в Нагорном Карабахе взят под контроль целый ряд населенных пунктов.

Об этом он сообщил 9 октября в ходе обращения к народу страны.

Читайте также: Алиев вновь заявил о занятии нескольких населённых пунктов в Карабахе

17:11 09.10.2020

Утверждение Баку о том, что город Гадрута (Нагорный Карабах) взят под контроль ВС Азербайджана, не соответствует действительности, 9 октября заявил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Читайте также: Ереван о «контроле» Баку над Гадрутой в Карабахе: здесь одни армяне!

17:18 09.10.2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Армении есть «последний шанс» вернуться к переговорам и убрать свои войска из Нагорного Карабаха.

Об этом Алиев заявил 9 октября в ходе обращения к народу страны.

Читайте также: Алиев: мы побеждаем и даём Армении «последний шанс»

17:27 09.10.2020

Переговоры между министрами иностранных дел России, Армении и Азербайджана начались в Москве 9 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Москве началась встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана

17:33 09.10.2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что статус-кво по Нагорно-Карабахского конфликту изменён на поле битвы, а линия соприкосновения сторон уничтожена.

Об этом он рассказал 9 октября в ходе обращения к народу.

Читайте также: Алиев заявил о прорыве и уничтожении линии соприкосновения в Карабахе

17:43 09.10.2020

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил четвертый вариант разрешения нагорно-карабахского конфликта, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Читайте также: Жириновский предложил четвёртый вариант решения карабахского конфликта

17:45 09.10.2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения должна принять базовые принципы урегулирования нагорно-карабахского конфликта и уйти с «захваченных азербайджанских территорий».

Об этом Алиев рассказал 9 октября в ходе обращения к народу.

Читайте также: Президент Азербайджана рассказал, что Армения должна делать

18:10 09.10.2020

Последний шанс и надежда на перемирие, такими словами комментируют президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Армен Саркисян начавшиеся в Москве консультации глав МИД двух стран.

«Вчерашние и позавчерашние события на политической арене показали, что руководство Армении, наконец-то, стало осознавать, что будет действовать в соответствии с нашими условиями», — заявил по этому поводу Ильхам Алиев.

Читайте также: Президенты Армении и Азербайджана комментируют встречу глав МИД в Москве

18:21 09.10.2020

Турция, вмешиваясь в конфликт в Нагорном Карабахе, создает «на Кавказе еще одну Сирию», заявил 9 октября президент Армении Армен Саркисян в интервью газете Financial Times.

По его словам, международное сообщество должно предпринимать больше усилий, чтобы остановить вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе.

Читайте также: Президент Армении заявил, что Турция создаёт на Кавказе «еще одну Сирию»

19:05 09.10.2020

На заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване. 09.10.2020 г. Источник: eurasiancommission.org

20:00 09.10.2020

Главы МИД РФ, Армении и Азербайджана уже более трёх часов ведут переговоры в Москве.

20:02 09.10.2020

Корреспонденты «России 24» сообщают о том, что в ходе переговоров стороны сделали перерыв. По предположению журналистов, он потребовался для согласования позиций министров со своими властями.

21:00 09.10.2020

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе не используются истребители F-16 ВВС Турции, заявил 9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью CNN.

Текст интервью опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.

Читайте также: Алиев заявил, что в небе Карабаха не применяют турецкие истребители F-16

21:02 09.10.2020

В минобороны Армении заявили, что трёхсторонняя встреча глав МИД в Москве не повлияла на бои в Нагорном Карабахе.

21:06 09.10.2020

Переговоры глав МИД РФ, Армении и Азербайджана продолжаются уже пятый час.

22:04 09.10.2020

Встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Цитата twitter.com/MID RF

22:05 09.10.2020

Российские журналисты, получившие ранения в Нагорном Карабахе накануне, 8 октября, направлены в хирургический центр им. Вишневского (Москва), сообщил 9 октября журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Подробности в материале: В Минздраве РФ рассказали о раненных в Карабахе журналистах

23:09 09.10.2020

Об этом сообщается 9 октября на официальной странице главы Нагорно-Карабахской Республики в Facebook.

Уточняется, что пресс-конференцию планируется начать в 10:00.

Читайте также: Президент Нагорно-Карабахской Республики объявил о пресс-конференции

00:24 10.10.2020

Разговор о вводе миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта является преждевременным, заявил 9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телекомпании Sky News.

Подробности в материале: Алиев назвал преждевременным разговор о миротворцах в Нагорном Карабахе

00:55 10.10.2020

Переговоры глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении — Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна — по ситуации в Нагорном Карабахе продолжаются больше восьми часов, передают 10 октября работающие на месте журналисты.

Читайте подробнее: Переговоры в Москве по Нагорному Карабаху идут девятый час

01:29 10.10.2020

Российский журналист Юрий Котенок, раненный в Нагорном Карабахе, остаётся в больнице Армении, сообщил 9 октября журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Подробности в материале: В Минздраве России сообщили о состоянии журналиста, находящегося в Ереване

02:59 10.10.2020

Переговоры глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении — Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна завершились достижением соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил 10 октября журналистам глава российского МИД Сергей Лавров.

Об этом: В Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

03:29 10.10.2020

Азербайджан и Армения в ходе консультаций по Нагорному Карабаху в Москве согласились принять на себя ряд обязательств, которые позволят перейти к переговорам о мире, заявил 10 октября журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом: Лавров назвал шаги Азербайджана и Армении по достижению мира в Карабахе

07:14 10.10.2020

Договорённости Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, достигнутые на встрече в Москве, являются шансом на перемирие, написал 10 октября глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook.

Читайте также: Российский сенатор назвал соглашение Баку и Еревана шансом на перемирие

08:34 10.10.2020

Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе в полдень 10 октября.

Подробности в материале: Перемирие в Карабахе наступит в полдень 10 октября — Лавров

08:54 10.10.2020

Армения и Азербайджан намерены продолжить переговоры по проблеме Нагорного Карабаха.

Читайте также: Армения и Азербайджан готовы продолжить переговоры по Карабаху

09:57 10.10.2020

О нанесении противником ударов посредством беспилотных летательных аппаратов в направлении населенных пунктов Ерицванк и Арцваник сообщила 10 октября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Об этом: В Минобороны Армении заявили о применении Азербайджаном ударных БПЛА

10:08 10.10.2020

В Госдуме отметили своевременность победы российской дипломатии в Закавказье.

Об этом: В Госдуме допустили наступление армии Азербайджана с новых рубежей

12:06 10.10.2020

О приказе подразделениям Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики прекратить огонь сообщила 10 октября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте подробнее: Минобороны Армении: подразделениям Армии НКР приказано прекратить огонь

12:40 10.10.2020

Азербайджан проигнорировал режим прекращения огня и предпринял атаку в направлении участка «Карахамбейли». Об этом 10 октября сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в социальной сети Facebook.

Об этом: Азербайджан проигнорировал режим прекращения огня — Минобороны Армении

13:25 10.10.2020

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.

Читайте также: Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Карабахе

15:51 10.10.2020

Московские договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе должны стать серьезным шагом на пути к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Читайте также: Слуцкий: ещё можно выработать мирную формулу урегулирования в Карабахе

15:58 10.10.2020

Азербайджан использует переговоры в качестве «ширмы для подготовки военных действий». Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики, опубликованном 10 октября в связи с несоблюдением Баку договоренностей о прекращении огня, вступивших в силу в 12:00 (11:00 мск).

Читайте подробнее: В НКР осудили нарушение Азербайджаном договоренностей о прекращении огня

16:25 10.10.2020

Договорённость сторон военного конфликта в Нагорном Карабахе вызвало положительную реакцию в Германии, сообщает 10 октября германский МИД. Берлин, одобряя договорённости, призвал Ереван и Баку «уважать перемирие и избегать дальнейших жертв».

Об этом: Берлин высказался о перемирии в Нагорном Карабахе

16:35 10.10.2020

Работы по обезвреживанию ракет, которые не разорвались при обстрелах, начались 10 октября в Нагорном Карабахе, сообщили в информационном центре республики.

Читайте подробнее: В Степанакерте начали обезвреживать невзорванные снаряды

16:42 10.10.2020

Власти Азербайджана, которые намерены продолжать переговоры по проблеме Нагорного Карабаха, «в любом случае» пойдут до конца. Об этом 10 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК.

Подробности в материале: Алиев о конфликте в Карабахе: «Мы идем до конца»

17:15 10.10.2020

О нарушении режима перемирия со стороны ВС Армении сообщил 10 октября журналистам помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.

Читайте также: Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия

18:00 10.10.2020

Останавливаться на пути «восстановления целостности Азербайджана» власти этой страны не намерены. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Читайте подробнее: Баку не намерен останавливаться в «восстановлении целостности Азербайджана»

18:03 10.10.2020

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе пока не установлен.

Читайте также: Прекращение огня в Нагорном Карабахе не установлено — МИД Азербайджана

18:04 10.10.2020

Председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама положительно оценил усилия Москвы по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Читайте также: В ОБСЕ высоко оценили роль России в урегулировании конфликта в Карабахе Эди Рама NATO North Atlantic Treaty Organization

18:13 10.10.2020

Огонь прекращён в Нагорном Карабахе, заявил 10 октября журналистам представитель администрации азербайджанского президента Фуад Ахундов.

Об этом: Баку заявил, что в Нагорном Карабахе больше не стреляют Окопы. Нагорный Карабах (cc) Anton Nossik

18:40 10.10.2020

Встречу провёл президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян с военнослужащими на линии соприкосновения.

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Подробности в материале: Президент Нагорного Карабаха встретился с военными на линии соприкосновения Араик Арутюнян с бойцами Армии обороны Нагорного Карабаха facebook.com/ArayikHarutyunian