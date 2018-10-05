Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости

18:51 10.10.2020 Вопрос обмена пленными с ВС Азербайджана обсудил армянский министр обороны Давид Тоноян с главой делегации Международного Комитета Красного Креста в Армении Клэр Мейтро, сообщили 10 октября в оборонном ведомстве республики. Подробности в материале: Министр обороны Армении и Красный Крест обсудили обмен пленными в Карабахе Давид Тоноян ведёт переговоры с делегацией Международного Комитета Красного Креста facebook.com/ArmeniaMOD

19:03 10.10.2020 Президент бывшего СССР Михаил Горбачёв назвал перемирие в Нагорном Карабахе «первым шагом». Читайте также: Горбачёв прокомментировал перемирие в Карабахе

19:19 10.10.2020 Вмешательство третьих стран в войну в Нагорном Карабахе недопустимо, заявил 10 октября иранский президент Хасан Рухани в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Президент Ирана осудил вмешательство «третьих стран» в войну в Карабахе

19:27 10.10.2020 10 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем послании, что страна приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе, призывая соседей вступить в «конструктивный диалог». Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: МИД Ирана: Тегеран приветствует прекращение боевых действий в Карабахе Мохаммад Джавад Зариф (cc) tasnimnews.com/Hamed Malekpour

19:28 10.10.2020 О ракетном обстреле города Мингячевир (Азербайджан) со стороны ВС Армении написал помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев 10 октября в Twitter. Подробности в материале: Азербайджан обвинил Армению в ракетном обстреле города Мингячевир Мингечаур (cc) AzerAlay

19:39 10.10.2020 Третья мировая война может наступить, если не остановить войну в Нагорном Карабахе, и произойдёт это из-за вмешательства Турции, заявил 10 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью ZDF. Об этом: Пашинян назвал ситуацию в Карабахе угрозой на уровне Третьей мировой Никол Пашинян primeminister. am

19:47 10.10.2020 Об обстреле Агдамского района Азербайджана армией Армении заявили 10 октября в азербайджанском минобороны. Читайте подробнее: Военные Азербайджана снова обвинили Армению в нарушении перемирия

20:00 10.10.2020 Сигнал воздушной тревоги сработал в столице Нагорного Карабаха — через несколько часов после объявления режима перемирия. Жители Степанакерта отправлены в укрытия. Читайте подробнее: В Степанакерте прозвучала воздушная тревога Истребитель F-16 ВВС Турции U.S. Department of Defense

20:46 10.10.2020 Перемирие в Нагорном Карабахе, начавшееся с полудня 10 октября, в целом соблюдается, за исключением отдельных провокационных эпизодов со стороны ВС Азербайджана, сообщил 10 октября журналистам официальный представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян. Читайте также: В минобороны Армении рассказали о ситуации с перемирием

22:57 10.10.2020 Представители вооруженных сил (ВС) Армении, которые якобы нарушили режим прекращения огня, ведут обстрел города Тертер. Об этом сообщает 10 октября пресс-служба минобороны Азербайджана. Об этом: В Баку обвинили ВС Армении в обстреле города Тертер Обстрел nkrmil. am

23:45 10.10.2020 Информация минобороны Азербайджана о том, что вооруженные силы Армении якобы обстреляли город Тертер, не соответствует действительности. Об этом 10 октября сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян. Подробности в материале: В Армении опровергли сообщение об обстреле города Тертер В Нагорном Карабахе nkrmil. am

02:27 11.10.2020 Ракетному обстрелу со стороны Азербайджана подвергаются города Мартуни, Шуши, а также ряд крупных сельских общин Нагорного Карабаха. Подробности в материале: Власти Карабаха сообщили о ракетных обстрелах двух городов

03:42 11.10.2020 В столице Нагорного Карабаха раздалось несколько взрывов от выпущенных по городу снарядов. Об этом: В Степанакерте включена сирена воздушной тревоги

06:00 11.10.2020 По данным минобороны Азербайджана, обстрел города Гянджа вёлся с территории Бердского района в Армении. Подробности в материале: Минобороны Азербайджана заявило об обстреле Арменией города Гянджа

06:35 11.10.2020 Сообщается о гибели как минимум пяти человек, ещё 17 человек получили ранения. Об этом: В Азербайджане заявили о попадании ракеты в жилой дом при обстреле Гянджи

06:56 11.10.2020 Из-под завалов жилого дома в городе Гянджа извлекли пять тел погибших, ещё 28 человек получили ранения. Читайте также: В Баку уточнили число погибших и пострадавших при обстреле города Гянджи

07:36 11.10.2020 Заявление минобороны Азербайджана об обстреле ВС Армении азербайджанского города Гянджи в Ереване назвали дезинформацией. Читайте также: В Ереване опровергли информацию об обстреле азербайджанского города Гянджи

08:10 11.10.2020 Генпрокуратура Азербайджана заявила о ракетном обстреле ВС Армении города Мингячевир и Мингячевирской электростанции. Читайте подробнее: Баку заявил о ракетном обстреле ВС Армении Мингячевирской ТЭС

10:42 11.10.2020 Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян сообщил, что режим прекращения огня в Карабахе полноценно не соблюдается. Об этом он заявил 11 октября в ходе пресс-конференции в Степанакерте, сообщает РИА Новости. Об этом: Президент НКР: полноценного прекращения огня не произошло

11:19 11.10.2020 О семи погибших и 34 раненных в результате ракетного обстрела города Гянджи в Азербайджане со стороны армии Армениисообщили 11 октября в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана. Об этом: МИД Азербайджана: в результате ночного обстрела Гянджи погибли 7 человек

14:25 11.10.2020 Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в целом о позитивной оценке переговоров по Нагорному Карабаху, которые прошли в Москве. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК, опубликованном 11 октября. Об этом: Президент Азербайджана дал оценку переговорам по Карабаху в Москве Ильхам Алиев facebook.com/wwwmodgovaz

15:14 11.10.2020 Парламент Нагорно-Карабахской Республики призвал власти Армении, Российской Федерации и Исламской Республики Иран создать на территории НКР антитеррористические центры для выявления проникших в регион международных террористов. Об этом: Парламент НКР призвал РФ, Иран и Армению создать антитеррористический центр

16:34 11.10.2020 12 октября в Москву прибудет с официальном визитом глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Об этом 11 октября сообщил посол Армении в Москве Вардан Тоганян агентству ТАСС. Читайте подробнее: Глава МИД Армении прилетит в Москву 12 октября Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян mid.ru

16:53 11.10.2020 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России продолжить посреднические усилия по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Подробности в материале: Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Турции

17:41 11.10.2020 Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстрелах со стороны Армении населённых пунктов четырех районов вокруг Нагорного Карабаха. Читайте также: В Азербайджане заявили об обстрелах ВС Армении районов вокруг Карабаха В Нагорном Карабахе nkrmil. am

18:24 11.10.2020 Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 11 октября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на дипломатические источники. Об этом: Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу mfa.gov.az

18:27 11.10.2020 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для Москвы отношения между Азербайджаном и Арменией являются принципиально важными. Читайте подробнее: Захарова рассказала об отношениях Москвы с Баку и Ереваном Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

19:57 11.10.2020 Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики сдерживает атаки вооруженных сил Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения. Об этом 11 октября сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян. Об этом: Армия обороны Карабаха сдерживает атаки Азербайджана, заявили в Армении Солдаты Армии обороны Нагорного Карабаха nkrmil. am

20:49 11.10.2020 Ситуация в Нагорном Карабахе будет в центре внимания в ходе визита главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в Москву. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства. Подробности в материале: В МИД России рассказали о визите главы МИД Армении в Москву Зограб Мнацаканян mfa. am

21:55 11.10.2020 Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудила с ним ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе правительства Германии. Об этом: Меркель обсудила с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе Никол Пашинян и Ангела Меркель primeminister. am

22:58 11.10.2020 Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал, почему не удалось обменяться пленными и телами погибших на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Читайте также: В Армении назвали причину несостоявшегося обмена пленными в Карабахе В Нагорном Карабахе nkrmil. am

07:05 12.10.2020 Жители Степанакерта из-за обстрелов предпочитают проводить время в подвалах и бомбоубежищах. Читайте также: В Степанакерте минувшей ночью обстрелов не зафиксировано

07:06 12.10.2020 В ночь с 11 на 12 октября в Степанакерте ни разу не сработала сирена воздушной тревоги.

07:22 12.10.2020 Сигнал воздушной тревоги сработал утром в Степанакерте. Читайте также: На окраине Степанакерта прогремели взрывы

08:06 12.10.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

09:03 12.10.2020 Танки армии Азербайджана [Цитата из видео на YouTube]

09:12 12.10.2020 Агдамский район Азербайджана подвергся атакам со стороны военных Армении. Об этом сегодня, 12 октября, заявили в министерстве обороны Азербайджана. Подробности в материале: В Баку заявили об обстреле ВС Армении трёх районов вокруг Карабаха

09:49 12.10.2020 В настоящее время подразделения ВС Азербайджана интенсивно обстреливают южное направление линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом 12 октября сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: В Ереване сообщили об обстреле ВС Азербайджана юга Нагорного Карабаха

10:26 12.10.2020 В настоящее время ВС Азербайджана пытаются захватить город Гадрут в Нагорном Карабахе. Об этом 12 октября сообщает Единый информационный центр при правительстве Армении. Читайте также: В Ереване заявили о попытках ВС Азербайджана захватить Гадрут

11:35 12.10.2020 Работа азербайджанского ударного БПЛА [Цитата из видео на YouTube]

12:22 12.10.2020 Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договоренность о прекращении огня в Карабахе соблюдается не в полной мере.

12:26 12.10.2020 На встрече с главой МИД Армении 12 октября Сергей Лавров выразил надежду на то, что предстоящие контакты помогут реализовать договоренности по Карабаху.

12:26 12.10.2020 Армянская сторона выполняет догоорённости по прекращению огня в Нагорном Карабахе, достигнутые в Москве на встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом заявил главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, экс-министр обороны республики, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян 12 октября ТАСС. Подробности в материале: Советник Пашиняна: Армения следует договоренностям по Карабаху

12:27 12.10.2020 Глава МИД Армении обвинил Азербайджан в несоблюдении режима перемирия.

12:30 12.10.2020 Подразделениями ПВО ВС Азербайджана были сбиты три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) армянских ВС, включая два на границе двух стран. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны. Подробности в материале: В Азербайджане сообщили об уничтожении трех БПЛА ВС Армении

12:46 12.10.2020 В администрации Кремля высоко оценивают договоренности по Нагорному Карабаху, к которым пришли представители Армении и Азербайджана на переговорах в Москве. Об этом сегодня, 12 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков указал на важность соблюдения договорённостей по Нагорному Карабаху

13:26 12.10.2020 Парламент Нагорного Карабаха высказал идею о создании антитеррористического центра при участии РФ, Ирана и Армении, который будет выявлять проникших в карабахский регион террористов, хотя боевики в Нагорный Карабах поступают по линии Азербайджана и Турции. Об этом заявил генерал ФСБ, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов. «Конечно, это позиция правильная и хорошая, но всё будет зависеть не столько от Ирана, сколько от Азербайджана. В этом предложении кроется определённая засада, связанная с тем, что армяне прекрасно понимают, откуда дует ветер. Несмотря на решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, они не снимают напряжённости в отношениях с Азербайджаном», — сказал Михайлов. Об этом: Эксперт поддержал идею выявления проникших в Карабах боевиков

13:41 12.10.2020 Количество мирных граждан Азербайджана, которые пострадали с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе возросло до 207. Об этом 12 октября сообщает азербайджанская генпрокуратура. Читайте подробнее: Названо число раненых жителей Азербайджана с начала эскалации в Карабахе

13:48 12.10.2020 Режим перемирия в Нагорном Карабахе не соблюдается азербайджанской стороной. Об этом 12 октября заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Ереване. Подробности в материале: Азербайджан не соблюдает условия перемирия в Карабахе — глава МИД Армении

14:13 12.10.2020 Трёхсторонние договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, достигнутые на прошедшей неделе в Москве между Арменией и Азербайджаном, соблюдается не в полной мере. Об этом сегодня, 12 октября, в ходе переговоров с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Читайте подробнее: Лавров заявил о неполном соблюдении перемирия в Нагорном Карабахе

14:30 12.10.2020 Азербайджан привержен режиму прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, однако Армения нарушила перемирие обстрелом города Гянджа. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global, которое вышло в эфир 12 октября. Он отметил, что решение о перемирии, принятое в Москве, отвечает интересам Баку. В этом договоре важны гуманитарные и политические составляющие. «Мы хотели этого с первого дня, но Армения не шла на это», — добавил он. Читайте также: Алиев заявил о приверженности Баку перемирию в Карабахе

14:51 12.10.2020 Противоречия Армении и Азербайджана быстро решены быть не могут, но затягивать возобновление переговорного процесса нельзя. Об этом 12 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Подробности в материале: «Затягивать переговоры неправильно» — Лавров о Карабахском конфликте

15:00 12.10.2020 ВС Азербайджана взяли под свой контроль еще ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Об этом 12 октября заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global. Об этом: Алиев заявил о взятии под контроль ряда населенных пунктов в Карабахе

15:03 12.10.2020 Указание нанести ракетный удар по азербайджанскому городу Гянджа дал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян. С таким утверждением в интервью турецкому телеканалу Haber Global выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Читайте подробнее: Алиев назвал ответственных за атаку на Гянджу

15:15 12.10.2020 Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана был сбит подразделениями ПВО армии обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) на северо-восточном направлении линии обострившегося конфликта. Об этом 12 октября сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook. Читайте также: В минобороны Армении сообщили о сбитом штурмовике Су-25 ВВС Азербайджана

15:16 12.10.2020 Вопросы контроля по режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе имеют принципиальное значение. Об этом 12 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Читайте подробнее: Нагорный Карабах: Лавров призвал ускориться с «механизмами верификации»

15:35 12.10.2020 Российский военный журналист Семён Пегов попал под уголовное преследование в Азербайджане. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики 12 октября, уголовное дело в отношении него возбуждено сразу по трём статьям УК Азербайджана — за публичные призывы к терроризму, за публичные призывы, направленные против государства и незаконное пересечение госграницы Азербайджана. Об этом: В Баку журналиста Пегова обвинили в призывах к терроризму

15:45 12.10.2020 12 октября подразделения ПВО Азербайджана уничтожили БПЛА. mod.gov.az

15:52 12.10.2020 Договоренности, которые были достигнуты на встрече глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе, в полной мере соответствуют азербайджанским интересам. Об этом 12 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global. Подробности в материале: Алиев: московские договорённости по Карабаху отвечают интересам Баку

15:56 12.10.2020 Сообщения минобороны Армении о сбитом подразделениями ПВО Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) штурмовике Су-25 ВВС Азербайджана не соответствуют действительности. Об этом 12 октября сообщил глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы на своей странице в соцсети Facebook. Читайте также: В минобороны Азербайджана опровергли сообщения о сбитом ПВО НКР Су-25

16:21 12.10.2020 В Париже осудили продолжающиеся боевые действия в Нагорном Карабахе, сообщили 12 декабря в пресс-службе французского МИД. Об этом: В МИД Франции высказались о происходящем в Карабахе

16:22 12.10.2020 Главы Минобороны России и Турции обсудили ситуации в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.

16:23 12.10.2020 Турция обязательно должна активно участвовать в процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, заявил 12 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global. «Это наша позиция. Турция обязательно должна играть активную роль в политическом урегулировании конфликта», — сказал Алиев. Читайте также: Алиев: Турция обязательно должна иметь активную роль в вопросе Карабаха

16:34 12.10.2020 Министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу заявил, что Армения должна и уйти с «оккупированных территорий», сообщает 12 октября пресс-служба военного ведомства Турции. При этом Турция подчеркивает, что считает происходящие события «нападением Армении на Азербайджан». Читайте также: Министр обороны Турции заявил Шойгу, что Армения должна уйти из Карабаха

16:41 12.10.2020 Президент Азербайджана Ильхам Алиев. President. az

16:51 12.10.2020 Существенного прогресса в прекращении огня в Нагорном Карабахе добиться пока не удалось, заявил 12 октября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. Читайте также: МИД Армении: переговоры по Карабаху дадут эффект лишь с прекращением огня

17:11 12.10.2020 На заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване. 09.10.2020 . eurasiancommission.org

17:25 12.10.2020 Количество погибших от обстрела города Гянджи вооруженными силами Армении увеличилось до десяти, а число раненых теперь составляет 34 человека, сообщает 12 октября пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана. По утверждению ведомства, в ночь на 11 октября со стороны вооруженных сил Армении был произведен ракетный обстрел многоквартирного дома в Гяндже, погибли девять человек, 35 человек получили ранения. 12 октября в больнице скончалась одна из раненых. Читайте также: В Азербайджане заявили о 10 погибших в результате обстрела города Гянджи

17:42 12.10.2020 Число армянских военнослужащих, погибших в зоне боёв в Нагорном Карабахе, выросло еще на 51 человека, сообщает 12 октября военное ведомство Нагорно-Карабахской республики (НКР). Минобороны опубликовало поимённый список погибших. Читайте также: Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало новые данные о своих потерях

18:00 12.10.2020 Запрос армянской стороны к России или членам организации ОДКБ о военной помощи из-за боёв в Нагорном Карабахе может последовать по необходимости и на основе договорных обязательств сторон, заявил 12 октября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

18:17 12.10.2020 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонные разговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой и председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном. Стороны обсудили ситуацию в регионе.

18:20 12.10.2020 Глава Совфеда РФ обратилась к собеседникам с призывом к строгому соблюдению участниками конфликта договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече в Москве министрами иностранных дел Азербайджана, Армении и России о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Собеседники подтвердили свою готовность продолжить контакты по парламентской линии в целях содействия скорейшему урегулированию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Совфеда 12 октября.

18:23 12.10.2020 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко провела телефонные разговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном, стороны обсудили ситуацию в регионе. Подробности в материале: Матвиенко обсудила с Гафаровой и Мирзояном ситуацию в Карабахе

18:24 12.10.2020 mod.gov.az

18:30 12.10.2020 Взаимное прекращение огня Арменией и Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха вызвало одобрительную реакцию со стороны интернет-пользователей. Своё мнение граждане выразили 12 октября в сервисе «Яндекс.Новости». Подавляющее число комментаторов выразили однозначную поддержку решению сторон конфликта остановить военные действия. Граждане указали на то, что в данном конфликте выгодополучателем может быть только третья сторона, которая наживается на боли и страдании народов двух республик. «Очень переживали все за людей из Азербайджана и за людей из Армении. Хорошо, что у них нашлись слова для начала прекращения огня, и они смогли договориться, несмотря на горячие головы и темперамент. А это свидетельство ума и мудрости. Если и дальше так пойдет, то вполне дружно они заживут, а сегодняшнюю войну будут вспоминать вместе со скорбью и общей болью о погибших. В войне воюющие стороны никогда не выигрывают. Выигрывают только третьи стороны, которые на этой войне наживаются и от этого выигрывают, ничего не потеряв. Стороны воюющие только всё теряют и теряют, а в замен ничего не получают, кроме боли и разочарования», — пишет Таня И. Другие заявили, что данный шаг является одним из первых в сложнейшей дипломатической миссии Российской Федерации по настоящему примирении двух враждующих братских государств. Пользователи выражают надежду, что стороны конфликта учтут важность достигнутого соглашения и не сорвутся вновь в кровопролитные действия. «Очень сложная дипломатическая миссия, но она только началась! На самом деле России успешный результат этой миссии нужен для сохранения своей роли в регионе не меньше воюющих сторон. Азербайджан в очередной раз продемонстрировал свою добрую волю в этом вопросе и нежелание крови. Это нужно ценить. Нужно понимать, для Армении нет другого выхода решить этот вопрос миром, как воспользоваться этим дипломатическим шансом. Надеюсь, они воспользуются и ситуация будет решаться миром», — написал пользователь Игорь. Часть граждан отметила, что считает необходимым для России отстаивать в данном конфликте только личные интересы. Имеется в виду, что в целях России достигнуть лояльности со стороны обеих республик и не участвовать на какой-либо стороне в вооружённом конфликте. «Россия в этой ситуации должна только помочь в переговорах для защиты локальных интересов населения Армении и Азербайджана. Нам нужны лояльные соседи. Но лезть в драку или слать гуманитарную помощь не надо. Сами справятся. У России есть свои граждане, и им неинтересно разнимать или кормить дерущихся соседей», — поделился мнением Михаил. Нашлись и те, кто призвал не останавливаться на достигнутых результатах. Граждане предлагают удивить тех, кто был интересантом кровопролитного противостояния и создать Армении и Азербайджану общие производственные и экономические связи. «Сделайте на спорной территории свободную экономическую зону или назло США, т.к. не без их участия был спровоцирован данный конфликт. Создайте совместное армяно-азербайджанское предприятие по розливу коньяка. Удивите весь мир возможностью решать вопросы миром», — пишет Николай. Напомним, 10 октября стало известно о достигнутом соглашении о перемирии на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Министерства иностранных дел Российской Федерации. Читайте подробнее: Пользователи сети обрадовались перемирию в Нагорном Карабахе

18:41 12.10.2020 Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе телефонных переговоров с главами Национального собрания Армении Араратом Мирзояном и Милли меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой призвала к строгому соблюдению заключенных в Москве договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщает 12 октября пресс-служба российского Совета Федерации. Читайте также: Матвиенко призвала Ереван и Баку строго соблюдать режим прекращения огня

19:45 12.10.2020 Никол Пашинян во время заседания Евразийской межправительственной комиссии. 09.10.2020 . facebook.com nikol. pashinyan

20:36 12.10.2020 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш озабочен сообщениями о нарушении соглашения о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта и считает такие действия неприемлемыми. Об этом заявил на брифинге 12 октября в штаб-квартире ООН официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

20:39 12.10.2020 Нарушения гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе неприемлемы, сообщил 12 октября журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Читайте подробнее: Генсек ООН прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

20:54 12.10.2020 Обнародован очередной список погибших в Нагорном Карабахе армянских военнослужащих, сообщает 12 октября Sputnik Армения. Уточняется, что в новом списке указаны данные о потерях на 12 октября. Всего в поимённом списке 45 новых фамилий. Читайте также: Опубликованы новые списки потерь армянских военных в Нагорном Карабахе

21:08 12.10.2020 Перемирия в Нагорном Карбахе нет, заявил 12 октября журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян. Комментируя происходящее в Нагорном Карабахе, глава армянского правительства заявил, что ситуация находится «на пороге гуманитарной катастрофы». Читайте подробнее: Пашинян: в Нагорном Карабахе продолжается война, перемирия нет

21:08 12.10.2020 Боевые подразделения Азербайджана и Турции предпринимают атаки на различных участках в Карабахе, заявил 12 октября глава МИД Нагорно-Карабахской Республики в своем Telegram-канале. По мнению МИД НКР, причиной этих атак является желание Турции не допустить реализации договоренности о гуманитарном перемирии, достигнутой в Москве. Читайте также: В Карабахе заявили о новых атаках военных Азербайджана и Турции

21:30 12.10.2020 Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна mid.ru

21:35 12.10.2020 Если бы не выказанная Турцией готовность поддержать ВС Азербайджана в военном конфликте с Арменией, то войны в Нагорном Карабахе не было бы, заявил 12 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян. Читайте подробнее: Пашинян сказал, что война в Карабахе не началась бы без Турции

21:57 12.10.2020 Премьер-министр Армении Никол Пашинян gov. am

22:12 12.10.2020 Населенный пункт Гадрут, о взятии которого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет с 9 октября, остается под полным контролем армянских ВС, сообщил 12 октября на брифинге представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. По его словам, в районе Гадрута неоднократно были пресечены попытки диверсионно-разведывательных групп войти в посёлок, но противник был отброшен назад. Читайте также: Минобороны Армении: Алиев лжёт, Гадрут остается под нашим контролем

22:15 12.10.2020 Рассмотрев в предыдущей статье вопрос: что будет, если Карабах падёт, можно перейти к другому вопросу: что будет, если Карабах устоит. Каждый вариант имеет цепочку причин и следствий, и необходимо рассмотреть все варианты. Нагорный Карабах Подробности: Что будет, если Карабах устоит

22:23 12.10.2020 Азербайджан не выполняет и ранее не собирался выполнять договоренности по прекращению огня в Карабахе, на протяжении суток пытается дестабилизировать ситуацию и спровоцировать обострение боевых действий, сообщил 12 октября на брифинге представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Читайте также: В Армении заявили о срыве перемирия Азербайджаном

22:47 12.10.2020 Солдаты азербайджанской армии mod.gov.az

23:49 12.10.2020 Азербайджанские ВВС совершили за сутки 36 боевых вылетов в Нагорном Карабахе, сообщил 12 октября журналистам официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Читайте также: Армения назвала число боевых вылетов ВВС Азербайджана в Карабахе

01:32 13.10.2020 Число погибших мирных жителей в Нагорно-Карабахской Республике с начала эскалации конфликта возросло до 31, сообщил 12 октября защитник прав человека в республике Артак Бегларян на своей странице в Twitter. Подробности в материале: В Нагорном Карабахе с начала конфликта погиб 31 мирный житель

05:43 13.10.2020 Специалисты Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) обезвредили почти 400 бомб, сброшенных Вооружёнными силами Армении на районы и города вдали от боевых действий, сообщили 13 октября в пресс-службе ведомства. Об этом: В Азербайджане сообщили о 374 обезвреженных бомбах Армении

07:14 13.10.2020 Турецкий солдат msb.gov.tr

09:02 13.10.2020 Обстрел Тертерского района Азербайджана ведется в настоящее время со стороны ВС Армении. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба азербайджанского министерства обороны. Об этом: В Баку заявили об обстреле ВС Армении Тертерского района Азербайджана

09:09 13.10.2020 Обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу. President. az

09:51 13.10.2020 В Армении возбуждено и расследуется уголовное дело по факту предполагаемого участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе иностранных наёмников. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики. Читайте также: Дело о международном терроризме возбудили в Армении из-за боёв в Карабахе

09:58 13.10.2020 Обстрелы со стороны ВС Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились. Об этом 13 октября сообщает пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook. Подробности в материале: В Ереване сообщили о новых обстрелах со стороны ВС Азербайджана

10:11 13.10.2020 Четыре района, которые находятся около Нагорного Карабаха, обстреливаются подразделениями ВС Армении. Об этом 13 октября сообщает министерство обороны Азербайджана. Читайте также: В Баку заявили об обстреле ВС Армении четырёх районов Азербайджана

10:50 13.10.2020 Джейхун Байрамов. mfa.gov.az

11:08 13.10.2020 Для того, чтобы Нагорном Карабахе были пресечены нарушения режима прекращения огня, все стороны конфликта должны приложить усилия. Об этом 13 октября заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью RT. Подробности в материале: Президент Армении призвал приложить усилия для прекращения огня в Карабахе

11:40 13.10.2020 12 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде призвал Азербайджан и Армению оставаться верными перемирию и возобновить переговоры в рамках международных норм и принципов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: Иран призвал Азербайджан и Армению соблюдать режим прекращения огня

11:46 13.10.2020 Араик Арутюнян. facebook.com ArayikHarutyunian

12:11 13.10.2020 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский привел доказательства того, что о возобновлении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и о беспорядках в Киргизии было известно заранее, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября. Читайте также: Жириновский назвал армян и азербайджанцев пушечным мясом и объяснил Карабах

12:44 13.10.2020 mod.gov.az

13:32 13.10.2020 Режим гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе продолжает грубо нарушать азербайджанская сторона. Об этом пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян написал 13 октября на своей странице в Facebook. С раннего утра, отметил Погосян, Азербайджан ведёт широкомасштабные военные действия по всей протяженности линии соприкосновения. Под обстрелом артиллерии находятся мирные населенные пункты. Об этом: Власти Карабаха обвинили Азербайджан в грубом нарушении перемирия

13:43 13.10.2020 Поставки грузов военного назначения в Азербайджан и Армению, включая авиаперевозки, через грузинскую территорию не осуществляются. Это заявление заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалии 13 октября было опубликовано на странице МИД Грузии в Facebook. Читайте также: МИД Грузии опроверг сообщения о поставках оружия в Азербайджан и Армению

14:09 13.10.2020 Созданы передвижные пункты обеспечения участвующих в боевых действиях войск. mod.gov.az

14:58 13.10.2020 Занятие войсками Азербайджана позиций армии Нагорного Карабаха. Руины села Сулейманлы

15:42 13.10.2020 Вместе с призывами к прекращению огня в Нагорном Карабахе необходимо говорить о требованиях к выводу армянских войск из региона. Об этом 13 октября заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой Анн Кристин Линде в Анкаре, передает Anadolu Ajansı. Читайте также: В Анкаре заявили о необходимости вывода ВС Армении из Нагорного Карабаха

15:46 13.10.2020 Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провёл встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщили в посольстве Армении в России, она состоялась 13 октября в Москве. Читайте подробнее: Глава МИД Армении встретился в Москве с сопредседателями Минской группы

16:45 13.10.2020 Разрушения в Степанакерте [Цитата из видео на YouTube]

18:13 13.10.2020 Встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна состоялась 13 октября в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, отметив, что переговоры прошли в рамках реализации инициатив Москвы по стабилизации обстановки в Закавказье. Читайте подробнее: Патрушев встретился с главой МИД Армении

19:06 13.10.2020 Тему войны в Нагорном Карабахе обсудили 13 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом: Боррель пообщался с Лавровым на тему войны в Карабахе

20:33 13.10.2020 О 670 неразорвавшихся снарядах, найденных на территории столицы Нагорного Карабаха с начала гуманитарного перемирия, сообщил 13 октября журналистам глава управления спасательных сил по чрезвычайным ситуациям республики Мехак Арзуманян. Читайте также: В Степанакерте найдено 670 невзорвавшихся снарядов

21:03 13.10.2020 Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна «должна сохранять нейтралитет» по отношению к конфликту между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Читайте подробнее: Глава МИД Франции: Париж должен «сохранять нейтралитет» в Нагорном Карабахе

21:39 13.10.2020 Сегодняшний день — 13 октября — был днём самых ожесточённых боёв в Нагорном Карабахе, заявил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Читайте также: Армения назвала бои в Нагорном Карабахе 13 октября самыми ожесточёнными

21:53 13.10.2020 Войну Азербайджан будет продолжать до тех пор, пока Турция будет его поддерживать в этом вопросе, сообщил 13 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян. По данным Еревана, на продолжении войны в Нагорном Карабахе настаивает Анкара. Она дала Баку прямое указание. Читайте подробнее: Пашинян заявил, что Азербайджан воюет, пока есть поддержка Турции

22:47 13.10.2020 Российско-армянские переговоры состоялись в Москве в ходе визита министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, сообщили 13 октября в пресс-службе МИД РФ. Ключевой темой переговоров стала война в Нагорном Карабахе. Подробности в материале: МИД РФ отчитался о визите главы МИД Армении в Москву

22:57 13.10.2020 Дело в отношении журналиста Семёна Пегова, освещавшего события в Нагорном Карабахе, со стороны генпрокуратуры Азербайджана вызвало реакцию со стороны пользователей интернета. Граждане прокомментировали событие 13 октября в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте подробнее: «Опасный перебор» — в сети отреагировали на дело против журналиста Пегова

22:58 13.10.2020 Разговор между министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и министром обороны Турции Хулуси Акаром по поводу ситуации в Нагорном Карабахе вызвал появление множества комментариев со стороны пользователей сети. Граждане оставили своё мнение 13 октября в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте также: В сети обсудили разговор Шойгу с министром обороны Турции

03:45 14.10.2020 Несколько комплексов баллистических ракет Армении, размещённых в Нагорно-Карабахской Республике, были уничтожены вооруженными силами Азербайджана «как легитимная военная цель», сообщили 14 октября в пресс-службе азербайджанского министерства обороны. Читайте подробнее: В Азербайджане заявили об уничтожении ракетных комплексов Армении

05:37 14.10.2020 Нагорно-Карабахская Республика (НКР) должна оставаться стороной переговоров о мире, а позиция Азербайджана в этом вопросе не соответствует реалиям, заявил 14 октября глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью РБК. Подробности в материале: В Армении заявили, что Нагорный Карабах должен быть стороной переговоров

07:36 14.10.2020 Встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. mfa. am

08:38 14.10.2020 Ситуацию с прекращением огня в Армении считают неоднозначной.

08:39 14.10.2020 Напомним, что договорённость о прекращении огня была нарушена уже 10 октября.

08:43 14.10.2020 Ночью бои в Карабахе продолжались на отдельных участках.

08:44 14.10.2020 14 октября утром вновь возобновились ракетно-артиллерийские обстрелы. Гуманитарное перемирие снова нарушено.

08:56 14.10.2020 Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сыграл важную роль в переговорах по Нагорному Карабаху, которые прошли в Москве между представителями Армении и Азербайджана. Об этом рассказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в опубликованном 14 октября интервью РБК. До переговоров «огромнейший труд» проделал президент России Владимир Путин, добавил он. Подробности в материале: Глава МИД Армении рассказал о роли Лаврова в переговорах по Карабаху

09:37 14.10.2020 Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал глав оборонных ведомств Армении и Азербайджана к выполнению в полном объёме обязательств, достигнутых в Москве, сообщает «RT на русском».

09:39 14.10.2020 Сотни связанных с Турцией сирийских боевиков переправлены в район Нагорного Карабаха для участия в боях между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает 13 октября американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на сирийские источники, связанные с переброской боевиков. «Отправка в Ливию или в Азербайджан стала нормальным явлением», — сообщил газете сирийский источник. Читайте также: Турция перебросила сотни боевиков из Сирии в Нагорный Карабах — WSJ