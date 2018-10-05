Киев, 5 октября, 2018, 20:56 — ИА Регнум. С августа 2014 года на Украине было запрещено 780 российских фильмов, сообщили в пресс-службе Госагентства по вопросам кино 5 октября на официальном сайте организации.

Цитата из кф «Тарас Бульба». Реж. Владимир Бортко. 2009. Россия — Украина — Польша Веселье

«В общем, начиная с августа 2014 года… и по сегодня Госагентством было запрещено 780 фильмов и сериалов, которые содержали популяризацию или пропаганду органов «государства-агрессора» и карательных органов СССР, в создании которых участвовали лица, внесённые в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, а также производства государства-агрессора после 1 января 2014 года», — сказано в сообщении.

Запретительные действия очистили информационное пространство Украины от «российской пропаганды» и нанесли крупные убытки российским киноделам, отметили в пресс-службе Госагентства.

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован законопроект, объявляющий русскую культуру одной из форм нацизма.

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