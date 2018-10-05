Анкара, 5 октября, 2018, 20:45 — ИА Регнум. Власти Турции арестовали 88 человек по обвинению в связях с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана» (РПК), 5 октября передает агентство Reuters.

BijiKurdistan Рабочая партия Курдистана

Аресты, которые проводились в семи провинциях страны, приурочены к четвертой годовщине беспорядков курдских сепаратистов 6−7 октября 2014 года.

РПК, а также ряд других организаций в Турции, Сирии и Ираке, выступающих за независимость Курдистана, считаются турецкими властями террористами.

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