Киев, 5 октября, 2018, 20:01 — ИА Регнум. Отсутствие горячей воды в Киеве решается с помощью бойлера, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко 4 октября журналистам издания «Украинская правда».

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Отключили горячую воду

Политик считает, что граждане Украины должны получить независимость от системы централизованного теплоснабжения, которая досталась в наследство от СССР. Для этого каждый должен установить дома бойлер.

Отметим, что обладатели бойлеров регулярно сталкиваются с другим наследием СССР — системой электроснабжения, которая не была рассчитана на массовое использование столь энергоёмкого оборудования.

Напомним, в Киеве более полугода нет горячей воды. Причиной стал конфликт между НАК «Нафтогаз» и компанией «Киевтеплоэнерго», которая не унаследовала долги своей предшественницы — компании «Киевэнерго».

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