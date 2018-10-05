Чебоксары, 5 октября, 2018, 19:48 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») в отношении бывшего техника коммерческой организации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Юон Константин Федорович. Карусель Углич. 1913

По версии следствия, в августе 2018 года мальчик катался на игровом аттракционе «Пальма». Из-за ненадежного сварного соединения элементов верхняя часть карусели обрушилась на ребенка. Мальчик получил кровоподтеки головы, правого плеча, ссадины в области уха, не причинившие вреда здоровью.

Техник при осмотре аттракциона своевременно не выявил и не принял меры по устранению недопустимого крепления сопряженных конструктивных элементов, которое было сделано при помощи электродуговой сварки и не обеспечивало безопасность детей во время эксплуатации этого оборудования. Причем именно это входило в круг его профессиональных обязанностей.

Свою вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал в полном объеме. Также его причастность подтверждается показаниями потерпевшего, его законного представителя, свидетелей, результатами проведенных по уголовному делу судебно-медицинской экспертизы, а также комплексной трасологической экспертизы и экспертизы металлов и сплавов.

Вред, причиненный потерпевшему, полностью заглажен.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2018 года в Екатеринбурге в парке имени В. Маяковского упала карусель, на которой находились дети. Карусель упала в тот момент, когда останавливалась. По счастливой случайности серьезных травм участники инцидента не получили.

Директор парка объяснил причины произошедшего форс-мажорными обстоятельствами. По его словам, все аттракционы в парке ежедневно проверяются.