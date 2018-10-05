Найроби, 5 октября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Первая леди США провела насыщенный день в Кении — Меланья Трамп навестила питомник для слонят и детский приют, после чего приняла участие в коротком сафари, 5 октября передает агентство Reuters.

twitter.com/ flotus Мелания Трамп в Гане

Кроме того, в Найроби мисс Трамп встретилась с первой леди Кении Маргарет Кениатта и посетила спектакль в Национальном театре.

В ходе африканского турне Меланья Трамп уже посетила Гану и Малави. 6 октября первая леди направляется в Египет, откуда отправится домой, в США.

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