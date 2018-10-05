Великий Новгород, 5 октября, 2018, 19:32 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 5 октября, финишировала экспедиция «Титаны в пути» — колонна из 20 редких лошадей-тяжеловозов, запряжённых в девять крытых повозок привезла из немецкого города Брюка памятный подарок — символический «колокол мира». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, шествие «титанов» проследовало сегодня по улицам Великого Новгорода к Кремлю, где участников экспедиции приветствовали горожане.

Анна Костецкая, пресс-центр администрации Великого Новгорода «Титаны в пути» везли в дар Великому Новгороду «колокол мира»

Анна Костецкая, пресс-центр администрации Великого Новгорода Символический «колокол мира» в Новгородском кремле

Церемония вручения Новгороду «колокола мира» состоялась у башни Кокуй в стенах Новгородского кремля.

Экспедиция стартовала в немецком городе Брюк 18 июля 2018 года, за 80 дней участники тура преодолели 2330 км, повторив древний торговый путь, который существовал во времена средневекового Ганзейского союза.

Под лозунгом «Европа — это мы, кони несут мир» организаторы тура решили продемонстрировать миру, что, несмотря на сложную политическую ситуацию, будущее Европы возможно только вместе с Россией. За время акции «Титаны в пути» прошли по территориям шести государств: Германии, Польши, России, Литвы, Латвии, Эстонии.