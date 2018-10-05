Пекин, 5 октября, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Комиссия по туризму Ассоциации по координации экономик городов дельты реки Янцзы опубликовала отчет, из которого следует, что бум туристической экономики в регионе продолжается, а экономические показатели с начала 2018 года вышли на двухзначный рост, сообщает 5 октября Синьхуа.

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Число поездок по различным туристическим маршрутам, по данным организаторов шанхайского форума по интеграции туризма дельты Янцзы, возросло более, чем на 30%. Существенно возросли и масштабы иностранного туризма: регион в 2017 году посетило более 30 млн туристов из-за рубежа.

В настоящее время в районе дельты Янцзы сосредоточено 16% китайских гостиниц, имеющих «звездную» номинацию; здесь работают 11 из 20-ти крупнейших туристических компаний и предприятий КНР.

Основные перспективы дальнейшего развития регионального туризма организаторы связывают с развитием железнодорожных туристических маршрутов, расширением географии в южном направлении, а также с активизацией международной выставочной и спортивной деятельности.