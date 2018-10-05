Москва, 5 октября, 2018, 19:22 — ИА Регнум. Рейтинг президента Владимира Путина остается стабилен, при этом превалирует положительная оценка его работы, заявила 5 октября ИА REGNUM Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии.

Цитата видеотрансляция Прямая линия с Владимиром Путиным, kremlin.ru Владимир Путин

По данным ВЦИОМ на 17−23 сентября, деятельность Путина одобряют 63,7% респондентов. Также президент возглавляет рейтинг доверия политикам с показателем 37,2%.

«Здесь нужно отметить несколько моментов. Во-первых, превалирует положительная оценка деятельности президента. Это мы видим на графике «Оценка работы президента». Если мы посмотрим на динамику цифр, мы увидим, что показатели одобрения деятельности и доверия президенту сохраняются в течение лета в неизменном виде», — сказала Федорова.

По ее словам, определенная коррекция показателей абсолютно неизбежна в связи с внесением поправок в пенсионное законодательство.

«Поскольку тема имеет для людей большое значение и воспринимается ими неоднозначно, есть некий общественный негатив. Тем не менее это можно интерпретировать как ситуацию, когда большинство граждан начинают понимать, что это решение абсолютно неизбежное и в перспективе для страны очень неплохое. Поэтому положительные оценки превалируют и сохраняются», — пояснила она.