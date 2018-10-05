Москва, 5 октября, 2018, 20:24 — ИА Регнум. 6 октября 2018 года исполнится 130 лет со дня вручения офицерами 13-го Гренадерского Лейб-Эриванского полка драгунской шашки Александру III — подарок был преподнесён императору в 1888 году во время визита царской семьи на Кавказ. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил частный коллекционер Сергей Талантов, шашка была возвращена в Россию в 2014 году и уже три года находится на экспонировании в Тульском государственном музее. Несмотря на понесённые утраты, оружие представляет интерес для исследователей оружия как вновь обретенная реликвия Дома Романовых. В частности, «золотое оружие» императора интересно тем, что в 19 веке принадлежало владетельному князю Мегрелии — Дадиани.

Александр III

«Я много лет коллекционирую антикварное оружие, занимаюсь поиском предметов, вывезенных из России эмигрантами после Гражданской войны. Помимо антикварного оружия, в коллекции есть редкие и уникальные фотографии и документы периода Первой Мировой и Гражданской войн, русской эмиграции первой волны. В ходе многоуровневых поисков в одной из частных зарубежных коллекций удалось обнаружить шашку, принадлежавшую императору Александру III. В 2014 году я вернул этот уникальный памятник Дома Романовых в Россию», — сообщил Талантов.

Подарок императору был сделан офицерами 13-го Гренадерского Лейб-Эриванского полка, старейшего полка Российской императорской армии, чья история берёт своё начало ещё в период правления царя Михаила Фёдоровича Романова. Шашка стала любимым форменным оружием Александра III: императора можно увидеть с данным предметом старины на фото и портретах. Император не расставался с шашкой до смерти — именно она лежала на крышке гроба императора Александра III во время панихиды в Ливадии.

«Так как предмет имеет огромное историческое значение для России, я принял решение безвозмездно передать его в один из основных оружейных музеев страны — Тульский Государственный Музей Оружия на экспонирование. С 2015 года шашка выставлена в основной экспозиции тульского музея», — отметил коллекционер.

Напомним, во время пребывания императорской семьи на Кавказе с 18 сентября по 14 октября 1888 года императору и членам Августейшей семьи преподносились подарки от верноподданных народов Кавказа, а также казачества и офицеров Императорской Армии. В настоящий момент несколько известных предметов хранится в музеях Санкт-Петербурга, а в собрании Российского этнографического музея находится шашка, преподнесённая императору Александру III чеченским народом в знак своей преданности.

Как следует из книги «История 13-го Лейб-Гренадерского Эриванского Его Величества полка за 250 лет», ещё в начале 1888 года стало известно, что Кавказ посетят Государь и Государыня, тогда же эриванцы решили поднести своему венценосному Шефу «золотое оружие» с клинком древнего происхождения. Ранее шашка принадлежала роду владетельных князей Мингрелии Дадиани, который подарил её князю Вачнадзе, бывшему офицеру Эриванского полка, за то, что последний в бою с горцами спас жизнь князю Дадиани.

Проведённая в то время экспертиза показала, что данный клинок — старинной фряжской работы, и если судить по остаткам рисунков, его история восходит ко времени Крестовых походов или более отдалённой эпохе, когда ещё не знали приготовления стали, и клинки выковывались из железа. На его древность указывали красивые древние узоры, которые были отчасти стёрты от времени, но следы этих художественных рисунков оставались.

Клинок шашки владетельных князей Мингрелии Дадиани прошёл Кавказскую войну и «служил» в старейшем полку Российской Императорской Армии, заняв в конце своего пути почётное место на шашке Императора Всероссийского Александра III. После революции 1917 года её след был потерян, и лишь несколько лет назад в ходе долгих разноуровневых поисков коллекционеру удалось вновь вернуть её в Россию.

Сергей Талантов также сообщил, что в одной из старых зарубежных коллекций ему удалось обнаружить и после долгих переговоров вернуть в Россию кинжал Тимофея Ящика, личного телохранителя вдовы Александра III императрицы Марии Фёдоровны. В июле 2018 года кинжал был безвозмездно передан на экспонирование в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Фелицына.

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