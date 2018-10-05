Дамаск, 5 октября, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Местные источники сообщают, что российские ВКС 5 октября после некоторого перерыва возобновили нанесение ударов в Сирии.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

Ранее сирийские военные сообщали, что ВКС РФ снизили свое присутствие в сирийском небе и сосредоточились на консультации своих коллег из ВВС Сирии. Военные эксперты связывали это с отменой широкомасштабного наступления Сирийской арабской армии в Идлибе и необходимостью перестройки сирийской ПВО после трагической гибели самолета-разведчика Ил-20.

5 октября десятки мощных ударов с воздуха были нанесены ВКС РФ по району пустыни в южной Сирии. Речь идет о регионе Аль-Сафа, где находятся силы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Целями были позиции террористов в районах Каср Шейх-Хусейн и Аль-Хабария.

Удары ВКС РФ способствовали крупному успеху в наступательных действиях сирийских военных в регионе Аль-Сафа.

Ожесточенные бои здесь идут уже длительное время. Сирийской армией сюда переброшены подкрепления из числа сил, которые планировалось использовать в наступлении на Идлиб.

В настоящее время российские ВВС могут сосредоточиться на разгроме последних остатков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке и юге Сирии. Террористы по-прежнему сохраняют свои позиции в восточной части страны, в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс, а также в провинции Сувейда.