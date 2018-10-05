Рига, 5 октября, 2018, 18:06 — ИА Регнум. В эфире латвийского телевидения глава МИДа Латвии назвал российско-литовские отношения «неизменно замороженными». Эдгар Ринкевич связывает данное положение отношений прежде всего с существующими принципиальными разногласиями по ряду вопросов.

(сс) World Trade Organization Эдгар Ринкевич

С другой стороны, министр отметил, что уровень сотрудничества остается достаточно прагматичным. Факт того, что Россия является страной соседом Латвии, не отменить, в связи с чем существует много вопросов, для решения которых страны вынуждены сотрудничать.

«Каждый день и они (вопросы) решаются. Я бы хотел сказать, что эти отношения находятся на таком неизменно замороженном уровне, если мы говорим о высокой политике, но уровень сотрудничества достаточно прагматичный», — заявил господин Ринкевич.

Впрочем, изменений и потепления в рамках сотрудничества между Латвией и Россией Ринкевич не видит.

«Я не думаю, что что-то изменится, учитывая хотя бы то, что, к сожалению, мы не видим никакого прогресса на востоке Украины», — сказал он.

Напомним, что господин Ринкевич публично позволил себе сравнить Россию с нацистской Германией. В 2015 году он опубликовал в своём твиттере следующее сообщение, что чем больше он смотрит на современную Россию, тем больше он приходит к выводу, что РФ закончит так же, как Германия после Второй мировой войны.