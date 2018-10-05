Мадрид, 5 октября, 2018, 17:56 — ИА Регнум. В четверг, 4 октября, правительство Кима Торры пережило худший кризис за всю историю своего существования (а оно работает вот уже четыре месяца), буквально оказавшись на краю пропасти. Причина всему — различные взгляды, которых придерживаются партии «Вместе за Каталонию» (JpС) и «Левые республиканцы Каталонии» (ERC), на вопрос замены шести депутатов, обвиняемых в мятеже, чьи полномочия были приостановлены судьей Верховного суда Пабло Льярена.

Пауль де Вос. Кошачий бой в кладовке. 1596

Разногласия по этому поводу возникли еще в середине июля — сразу после вынесения приговора. В то время, как «левые республиканцы» согласны на замену двух своих парламентариев, сейчас содержащихся в следственном изоляторе, члены партии «Вместе за Каталонию» ищут способы избежать выполнения постановлений Верховного суда. Противоречия между сепаратистами обострились в последние дни, спровоцировав ряд неловких ситуаций для парламентов Каталонии и Испании.

Напряжение достигло зенита в этот четверг. Спикер каталонского парламента Роже Торрен потребовал, чтобы все четверо депутатов партии «Вместе за Каталонию» назначили лиц, которым они передадут свои полномочия, но оказался в меньшинстве. Партия «Граждане» по своим причинам поддержала позицию JpC, и предложение главы парламента было отклонено. После долгой дискуссии партия «Вместе за Каталонию» выразила согласие на замену подследственных депутатов, однако никаких конкретных действий за этим не последовало. В свою очередь, «левые республиканцы» во главе с Торреном не стали настаивать на немедленной замене мятежных парламентариев JpС, в числе которых бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон.

Хотя властям региона удалось сохранить лицо, они оказались серьезно ослаблены. То, что происходило в парламенте Каталонии последние три дня, трудно объяснить с позиции логики и здравого смысла. Пресс-секретарь партии «Вместе за Каталонию» попытался оправдать случившееся «уникальной ситуацией», сложившейся в регионе из-за наличия «политических заключенных и изгнанников», но ясно одно: простому испанцу требуется много усилий, чтобы понять жаркие дебаты, сотрясающие каталонский парламент.

Компромисс, достигнутый партиями сторонников независимости, смог скрепить их союз лишь очень слабым и ненадежным образом: очевидно, что разногласия могут вспыхнуть с новой силой в любой момент. Пленарное заседание, на котором парламентарии должны проголосовать за предложения по поводу подследственных депутатов, перенесено на следующую неделю, а генеральный секретарь парламента и главный консультант по юридическим вопросам отказались одобрить соглашение сепаратистов.

Политические дебаты четверга обнажили расхождения, до сих пор не обозначенные официально, между двумя партиями сторонников независимости, вынужденными сейчас находить общий язык в парламенте и правительстве Каталонии. Отсутствие единства в лагере сепаратистов ощутимо угрожает позициям главы региона Кима Торры.

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