Екатеринбург, 5 октября, 2018, 17:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге арестован начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции городского управления МВД Эдуард Воронин. Решение принял Ленинский райсуд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из т/с «Рождённая революцией». Реж. Григорий Кохан. 1977. СССР Оборотень в погонах

Силовик арестован на два месяца. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

По некоторым данным, речь идёт о крышевании игорного бизнеса. Сам Эдуард Воронин не считает себя виновным.

Напомним, Воронин был задержан 3 октября. Этому предшествовали обыски на его рабочем месте и у него дома.

Также задержаны двое бывший высокопоставленных сотрудников свердловской полиции. Они проходят по тому же делу.