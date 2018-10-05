Батуми, Грузия, 5 октября, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Женская сборная Российской Федерации по шахматам стала четвертой на шахматной олимпиаде в Батуми (Грузия). Финальный этап соревнований проходил сегодня, 5 октября.

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Победителями турнира стали китаянки, которые по итогам 11 туров набрали 18 очков. На втором месте оказалась женская сборная Украины, которая также набрала 18 очков, но уступила сборной Китая по дополнительным показателям.

На третьем месте оказалась грузинская женская сборная по шахматам, которая набрала 17 очков.

После 11 туров олимпиады российские шахматистки набрали 16 очков и заняли четвертое непризовое место.

Напомним, что сборную России на турнире представляли: Александра Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина, Наталья Погонина и Ольга Гиря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужская сборная России по шахматам завоевала третье место на турнире в Батуми.