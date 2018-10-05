Киев, 5 октября, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Киеву нельзя ликвидировать Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украина», поскольку это поставит под вопрос выплату российским «Газпромом» 2,5 млрд долл долгов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом 5 октября написала на своей странице в Фейсбуке представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко.

Naftogaz.com Нафтогаз

По ее словам, «дьявол в деталях» идеи ликвидации НАК.

«Вопрос о реструктуризации НАК «Нафтогаз» в свое время может возникать в контексте того же Третьего энергетического пакета ЕС. Но ликвидация «Нафтогаза» — это знак вопроса в выплате «Газпромом» миллиардных долгов, это возвращение к убыткам и вытягивания из бюджета дополнительных средств, это нищета, это путь к Алеппо», — отметила Луценко.

Она сообщила, что Киев может арестовать корпоративные права на газопровод «Северный поток-2».

«Нафтогаз» уже выиграл в Стокгольмском арбитражном суде 4,6 млрд долларов. Подано еще один иск на 12 млрд в пересчете средств, которые «Газпром» должен нам оплатить за транзит. Все идет к тому, что мы этот иск также выиграем. Долг в 4,6 млрд долл Кремль категорически отказывается выплачивать, но невыплата долга и невыполнение решения международного суда дает право арестовать имущество «Газпрома», в том числе корпоративные права «Северного потока-2», — добавила Луценко.

Как сообщалось, в сентябрелидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещали ликвидировать НАК «Нафтогаз» в случае победы на президентских выборах. По словам Тимошенко, «Нафтогаз» превратился в коррумпированного посредника, продающего украинский газ самим украинцам по завышенным ценам. Она считает, что после наведения порядка на рынке топлива тарифы для граждан можно снизить минимум вдвое.

«Вижу, что своим заявлением о намерениях ликвидировать «Нафтогаз», я расшевелила осиное гнездо. Россия и Газпром заплатят все до последней копейки… И все полученные деньги пойдут не на миллионные премии руководству «Нафтогаза» и не в карманы к власти. Эти деньги — для людей», — отметила Тимошенко.

Напомним, 2 октября коммерческий директор НАК Юрий Витренко заявил, что ликвидировать «Нафтогаз» можно будет не раньше чем через шесть лет из-за нового судебного спора компании с российским «Газпромом». Он напомнил, что «Нафтогаз» в рамках нового иска требует от «Газпрома» более $12 млрд.

«Мы уже знаем, что «Газпром» всячески избегает выполнения решения международного арбитража и в таких условиях принудительное взыскание занимает еще как минимум год. То есть уже четыре года. А если учитывать обжалование в апелляционном суде и Верховном суде Швеции, то не четыре года, а все шесть лет. То есть реально ликвидировать «Нафтогаз» можно не после этих президентских выборов, а после следующих за ними», — проинформировал Витренко.