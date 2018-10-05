Киев, 5 октября, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного позволит ввести стандарты подготовки граждан Украины и предоставления украинского гражданства. Об этом 5 октября в кулуарах парламента заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Рене Магритт. Компаньоны страха. 1926

«Закон о государственном языке нам очень нужен. Мы 27 лет являемся государством Украина, которое находится в уникальном положении, потому что нет никакого регулирования государственного языка. Мы должны иметь стандарты, стандарты подготовки наших граждан, иметь стандарты для предоставления гражданства гражданами других государств», — сказала Сыроид.

В свою очередь политический эксперт Владимир Кацман считает, что закон о языке «ломает людей через колено».

«Ни в коем случае нельзя ломать людей через колено. Это вопрос тонких, деликатных, межнациональных, межконфессиональных, культурных отношений между народами. Украина — многонациональная страна. Украина чуткая во взаимоотношениях с соседями. Скажите, этот языковой закон не поссорит нас окончательно с Венгрией, Румынией? Он окончательно не дожмет русскоязычное население? Он родит обратный эффект. Это даже пишут те, кто был среди сторонников этого закона», — сказал Кацман в эфире украинского телеканала.

По его словам, депутаты Рады сами испугались радикализма, который прописан в законопроекте №5670-д.

«Верховная Рада сама испугалась радикализма этого законопроекта. Она отошла от положений, которые вообще несли абсурд. Языковой инспектор — что это такое? Почему государство берется за меня и продавца каких-то услуг, на каком языке мне вести разговор? Может, я на английском хочу поговорить? Это не более чем предвыборные игры… Вопроса языка не существует в Украине. Нет людей, которые бы ставили это во главу угла. Не важно, на каком языке говорит человек, важно что он говорит. Он может на русском языке любить Украину гораздо искреннее и больше, чем человек, который ходит в вышиванке», — добавил Кацман.

Как сообщалось, 4 октября Рада приняла в первом чтении законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ разработан депутатами фракции «Народный фронт». Законопроект вводит обязательное преподавание на украинском языке в садиках, школах и вузах, обязывает работников сферы обслуживания на работе говорить только на государственном языке.

При этом в больницах вести прием и заполнять историю болезни нужно только на государственном языке. Кроме того, печатные СМИ, теле‑ и радио, и даже интернет-сайты обязываются давать материалы только на государственном языке. Телепередачи на других языках необходимо дублировать, а участникам программ, которые говорят на другом языке, должны обеспечивать синхронный перевод.

Для контроля выполнения нового языкового закона Кабмином будет назначаться Уполномоченный. В законе также предусматривается наличие так называемых «языковых инспекторов», функция которых состоит, в том числе, в выписывании штрафов и наказаний. Хотя эту скандальную норму из закона обещали изъять. Полномочия по контролю перейдут к «языковому омбудсмену», за которым, в прочем, сохраняются все полномочия инспекторов.