Москва, 5 октября, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Проблемы, которые есть в экономике РФ, нельзя решать за счёт здоровья граждан. Об этом 5 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Михаил Емельянов, комментируя новость о том, что правительство РФ готово разрешить продажу слабоалкогольных напитков на АЗС.

Неизвестный художник. Спорт — сила, спирт — могила! 1929

«Трудно сказать, в чьих интересах это делается, но то, что это не на пользу российским гражданам, совершенно точно, — сказал Емельянов. — Понятно, что в экономике большие проблемы, но их нельзя решать за счёт здоровья граждан. Продажа таких напитков — это очередной удар по здоровью граждан. Это плохо согласуется с теми задачами по повышению продолжительности жизни, которые поставил президент. «Справедливая Россия» никогда не поддерживала продажу слабоалкогольных напитков. Мы всегда были за их максимальное ограничение. Поэтому мы не можем поддержать это решение. Выход из экономического кризиса надо искать путём изменения политики Центрального банка, денежно-кредитной политики, налоговой, тарифной и бюджетной. Тогда не понадобится прибегать к сомнительным мерам по стимулированию и поддержке отдельных отраслей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным «Ведомостей», автозаправочные станции в России, возможно, снова получат право торговать алкоголем. Есть сведения, что соответствующее решение приняли в сентябре на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Также отметим, что реализация алкогольной продукции на АЗС была законодательно запрещена в 2011 году.