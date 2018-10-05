Варшава, 5 октября, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Донбасс наращивает экспорт угля за границу и страны-покупатели не спешат вести расследование «незаконных» поставок, сообщило 5 октября «Радио Польша» со ссылкой на издание Dziennik Gazeta Prawna.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Донецкий уголь поставляется в саму Польшу, а так же в Румынию, Бельгию и другие страны Европы. Крупнейшим импортёром угля из ДНР и ЛНР является Турция — единственная страна, начавшая расследование поставок по просьбе Украины. Однако спустя год, расследование не принесло никаких ощутимых результатов, констатируют журналисты.

В польском издании отмечают, что за это время Донбасс стал экспортировать больше угля, а его стоимость выросла:

«Его уже не продают по 60−70 долларов за тонну, как это делалось при рыночной стоимости в 100 долларов. Сейчас, когда на рынке тонна угля стоит 120 долларов, донбасское сырье продается по 100 долларов», — отметили авторы статьи.

Журналисты посетовали, на то, что польские и европейские власти игнорируют их материалы, лишь США подвергли санкциям отдельных фигурантов расследований.

Напомним, после начала гражданской войны на Украине, Киев отказался покупать уголь у Донецкой и Луганской Народных республик. Донбасс переориентировался на внешние рынки, а Украине приходится импортировать уголь из России, США и ЮАР.

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