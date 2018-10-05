Москва, 5 октября, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Фрагментов советского военно-промышленного комплекса, оставшихся на территории Украины, может хватить на создание ракет, способных пролететь 1,5 тыс. километров. Может даже хватить остатков научно-технического наследия, хоть это и менее вероятно, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Неудачный пуск ракеты

Ранее украинский военный эксперт и писатель Валентин Бадрак в интервью порталу UkrLife заявил, что украинские конструкторы способны разработать ракету с дальностью полета в полторы тысячи километров, которая «может достать до Москвы». По его словам, стремительное развитие украинских военных технологий связано с необходимостью противостоять России.

«Еще менее вероятно, хотя и возможно, что Украина сможет произвести пару-тройку сотен таких ракет. В конце концов, «добрые соседи и покровители» могут ей в этом помочь, если примут решение инициировать прямой военный конфликт с Россией.

Так что Валентин Бадрак не совсем голословен. Особенно в той части своего выступления, что под напевы «войны с Россией» военные предприятия Украины действительно начали получать кое-какую денежную подпитку.

Тем не менее, придется расстроить и автора этого заявления и воодушевившихся его речами зрителей и слушателей. Пролететь полторы тысячи километров и поразить нужную цель — это две огромные разницы.

Более ста крылатых ракет «Томагавк», одновременно примененных для удара по Сирии в начале 2018 года, не смогли толком преодолеть довольно слабую и во многом неполноценную систему ПВО Сирии. Вряд ли кто-то усомнится в том, что система ПВО материковой России как минимум не хуже сирийской (в этом месте надо ехидно посмеяться).

Так что смертоносная и дальнобойная украинская ракета скорее поразит воображение аудитории онлайн-издания UkrLife, чем Москву или Нью-Васюки.»

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