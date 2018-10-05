Ярославль, 5 октября, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский раскритиковал губернатора Дмитрия Миронова за решение сменить мэра города без согласования с фракцией «Единая Россия», членом которой является Петровский. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Дмитрий Петровский

Итак — что мы имеем на сейчас — полное игнорирование правительством Ярославской области и губернатором мнения депутатов муниципалитета — хорошо это или плохо? Ну на всякий случай напомню — большинство в муниципалитете — причем подавляющее — у фракции «Единая Россия». Не соблюдать «ку», ну почему и нет, но это гробит в ноль и так невысокий рейтинг ЕР. Губернатор не нашел необходимым согласовать кандидатуру и.о. мэра с депутатами от «Единой России». То есть — он растер «Единую Россию» о половик», — написал в своем Facebook Дмитрий Петровский.

Коллегам-единороссам заявление депутата не понравилось. Поведение народного избранника будет обсуждаться на фракции партии в муниципалитете, пояснил председатель городского отделения «Единой России» и председатель муниципалитета Артур Ефремов.

С точки зрения фракции мы выступления Дмитрия Петровского однозначно обсудим, как и то, что он обозначил в нем. Мы сейчас вступаем в период выборов мэра — пускай это выборы через депутатов, но это в любом случае выборы. Поэтому не хотел бы подкидывать дополнительных дров в костер», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Сам Дмитрий Петровский говорит, что давления на него после громкого заявления партия не оказывает, хоть он и сталкивается с осуждением его слов. Свою позицию он готов доносить до коллег на заседании фракции.

Люди соберутся и глаза в глаза все проговорят. Это будет не какая-то конспирологическая практика — все будет в пределах нормы. Я не член партии «Единая Россия», я являюсь только членом фракции и если меня исключат из нее, то значит исключат. Я буду депутатом, который не является членом фракции, я могу войти в любую другую фракцию, но я этого не собираюсь делать. Если меня исключат из фракции «Единой России», то буду членом «фракции свободных депутатов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Дмитрий Петровский.

По словам Артура Ефремова, пока речь об исключении Петровского из фракции не идет.