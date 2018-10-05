Великий Новгород, 5 октября, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин направил телеграмму губернатору Тверской области Игорю Рудени, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«От имени жителей Новгородской области и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим сегодня в Тверской области и повлекшим гибель 13 человек. Это невосполнимая утрата и мы скорбим вместе с вами, родными и близкими погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения микроавтобуса Ford, осуществлявшего заказные перевозки, и автобуса ЛИАЗ компании «Тверьавтотранс» в Калининском районе Тверской области утром 5 октября погибли 13 человек, трое находятся в больнице. По факту аварии возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу, по которой следовал рейсовый автобус. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП.