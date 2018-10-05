Москва, 5 октября, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Основное влияние на курс рубля в настоящее время оказывают внешние факторы, связанные с санкциями. Об этом заявил 5 октября вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM В тисках санкций

По его словам, в минувшем и текущем году правительству удалось «полностью обеспечить устойчивость курса рубля к внешним факторам, связанным с ценами на нефть», благодаря введению бюджетного правила.

«Но обеспечить такую же 100-процентную стабильность курса к влияниям извне, связанным с санкциями, достаточно сложно», — отметил министр.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что наблюдаемая нестабильность курса национальной валюты является следствием обострения ситуации на глобальных рынках. При этом он отметил, что эта нестабильность имеет краткосрочный характер.

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