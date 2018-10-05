Киев, 5 октября, 2018, 16:47 — ИА Регнум. «Черную» зарплату получает 8 из 26 миллионов работающих граждан Украины, заявил исполняющий обязанности заместителя главы налоговой службы Украины Евгений Бамбизов, сообщило издание «УНН».

Цитата из х/ф «Иван». Реж. Александр Довженко. 1932. СССР Чёрная касса

"По данным Госстата 8 миллионов из 26 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах — полностью или частично. То есть масштабы весьма существенны», — рассказал чиновник.

Нарушения в сфере оплаты труда были выявлены у 46% субъектов хозяйствования, сообщил Бамбизов.

По оценке украинского экономиста Алексея Куща, половина экономики Украины находится в тени, что обессмысливает такие показатели как рост ВВП и уровень безработицы:

«В экономике, где 50% и более составляет теневая часть, рост официального ВВП превращается в обычный «дворцовый» показатель, которым меряются бывшие, нынешние и будущие чиновники, у кого он больше. Ведь на фоне падения «белого ВВП» теневой сектор может расти, и наоборот. «Паркетным» показателем является и уровень безработицы, который у нас достаточно низок, ведь многие в Украине могут лишь номинально числиться «на фирме у кума», чтоб стаж шел, а другие — неофициально работать, не становясь на учет в центре занятости», — рассказал эксперт.

Отметим, что массовый уход от уплаты налогов оборачивается нищенским существованием большинства украинских пенсионеров, которые, по мнению экспертов, получают «меньше минимума».

Читайте также: Пенсионеры Украины получают меньше минимума, и того уже не дают — эксперт